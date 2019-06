Reisekostenabrechnung ade dank innovativer Technologien - neues Inform Paper von BCD Travel über die Zukunft von Payment & Expense

Utrecht (ots) - Jede Geschäftsreise ist mit einer lästigen Aufgabeverbunden, von der nur sehr wenige Reisende - vom Senior Executivebis zum Neueinsteiger - befreit sind: die Reisekostenabrechnung. Dankneuer Zahlungs- und Abrechnungstechnologien wird die aufwändigeErstellung von Reisekostenabrechnungen für Geschäftsreisende einesTages passé sein. So lautet das Fazit des neuesten Inform-Papers vonBCD Travel. Payment and Expense, Emerging Technology and TravelManagement untersucht, wie innovative Technologien Zahlungs- undAbrechnungsprozesse verändern werden.Das Paper gibt Einblicke, wie Technologien wie Machine Learning,Blockchain, Chatbots, virtuelle und erweiterte Realität und dasInternet der Dinge heute und in Zukunft genutzt werden können, umnicht nur das Reiseerlebnis zu verbessern, sondern auchFührungskräften und Buchhaltungsabteilungen Vorteile zu bringen.Darüber hinaus erfahren Leser mehr über Best Practices, um neueTechnologien in ihr Geschäftsreiseprogramm zu integrieren. Hiereinige Beispiele:- Mit lernfähigen Systemen können Rechnungen analysiert und dierichtigen Felder der Reisekostenabrechnung automatisch befülltwerden.- Blockchain-Technologie ermöglicht Suppliern, einen vollständigdetaillierten Transaktionsdatensatz direkt in dasBuchhaltungssystem des Kundenunternehmens auszustellen.- Buchung und Zahlung können unterhaltsam gestaltet werden, zumBeispiel indem Reisende für die Flugbuchung ein Flugzeugauswählen, das mittels virtueller oder erweiterter Realität übereine Weltkarte fliegt.- Das Internet der Dinge kann Hotelabrechnungen automatisieren,indem es die Quittung direkt an das Abrechnungssystem desReisenden sendet.Das Paper enthält einen Zeitplan, wann Travel Manager mit derNutzung der neuen Technologien beginnen können und geht auf möglicheHerausforderungen bei der Implementierung ein. "Jeder, der schoneinmal auf Geschäftsreise war weiß, wie lästig das Erstellen einerReisekostenabrechnung ist", so Mike Eggleton, Senior ManagerAnalytics and Research bei BCD Travel. "In naher Zukunft werdenTechnologien wie lernfähige Systeme die Erstellung vonReisekostenabrechnungen drastisch vereinfachen und den damitverbundenen Aufwand immens reduzieren - und damit auch die Scheu, diewir heute davor haben."Payment and Expense ist das fünfte Paper der sechsteiligenInform-Serie zu Emerging Technologien und Travel Management. Dievorangegangenen Ausgaben befassen sich mit den Auswirkungen neuerTechnologien auf die Bereiche Beschaffung, Reiserichtlinie,Kommunikation und Fürsorgepflicht. Das finale Paper wird untersuchen,wie neue Technologien die Performance von Geschäftsreiseprogrammenverbessern können. Um alle sechs Paper zu erhalten, besuchen Siewww.bcdtravel.com/inform/ und abonnieren Sie unseren Move-Blog unterhttps://www.bcdtravel.com/de/wir-informieren-sie/newsletter/.Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand,damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während derReise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeitenpartnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, umGeschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheitder Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrerGeschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unserenKunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern unddank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter.Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unterwww.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix(Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen undVayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidatorund Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiterund ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlichFranchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.Pressekontakt:Antje GassterAntje.Gasster@bcdtravel.de+49 421 3500 838Anja HermannAnja.Hermann@bcdtravel.de+49 421 3500 420Original-Content von: BCD Travel Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell