Reisejournalismuspreis Berg.Welten: Einreichungen bis 30. April 2017!

Der traditionsreiche Reisejournalismuspreis Berg.Welten findetauch in diesem Jahr seine Fortsetzung.Innsbruck (ots) - Beiträge, die im Jahr 2016 veröffentlichtwurden, können in den Kategorien Wort, Bild, Online undJungjournalist bis 30. April 2017 eingereicht werden. Die Gewinnererwartet ein Preisgeld von jeweils 5.000 Euro, der/die ausgezeichneteJungjournalistIn erhält 1.000 Euro sowie einen Rechercheauftrag ausdem Red Bull Media House.Die besten Geschichten über Berge auszuzeichnen, ohne regionaleEinschränkung des Handlungsortes und mit einer sehr weit gefasstenDefinition des Themas Berg - das war und ist die Intention der TirolWerbung, die den Reisejournalismuspreis Berg.Welten bereits zumzwölften Mal ausschreibt.Zwtl.: Ablauf und EinreichbedingungenDie Einladung zur Teilnahme an der aktuellen Auflage vonBerg.Welten ergeht an Journalistinnen und Journalisten, derenBeiträge im Jahr 2016 veröffentlicht wurden. Die Kategorien Wort,Online und JungjournalistIn richten sich an Teilnehmer aus demdeutschsprachigen Medienraum. Bei den Fotos können auch Publikationenin fremdsprachigen Medien eingereicht werden. Über die weiterenRichtlinien informiert die Webseite[www.bergwelten.com/journalismuspreis](http://www.bergwelten.com/journalismuspreis). Diese bildet auch diePlattform für die Einreichungen. Interessierte haben bis 30. April2017 Zeit, sich für die Teilnahme an Berg.Welten 2016 zuregistrieren. Der Reisejournalismuspreis ist in den Kategorien Text,Bild und Online mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Die besteJungjournalistin bzw. der beste Jungjournalist erhält 1.000 Euro pluseinen Rechercheauftrag des Magazins Bergwelten. Die Verleihung desPreises findet Ende November/Anfang Dezember 2017 in Tirol (Innsbruckoder Innsbruck-Umgebung) statt.Zwtl.: Prominente JuryDie eingereichten Beiträge werden von einer Vorjury selektiert,die tatsächliche Auswahl der Preisträger erfolgt durch einefünfköpfigen Fachjury: Schriftstellerin Stefanie Holzer, MarkusHonsig (Chefredakteur Bergwelten Magazin, Red Bull Media House)Journalist Michael Pause (Bayerischer Rundfunk) sowie Autor undJournalist David Pfeifer (SZ) zählen bereits zum fixen Stamm derJury. Neues Mitglied ist die Jungjournalistin-VorjahressiegerinTatjana Kerschbaumer.Zwtl.: VorjahressiegerNeben Kerschbaumer wurden im vergangenen Jahr mit demBerg.Welten-Preis ausgezeichnet: Andres Lesti (Frankfurter AllgemeineSonntagszeitung) in der Kategorie Wort und Titus Arnu(sueddeutsche.de) mit seinem Team für den besten Onlinebeitrag. Inder Kategorie Bild konnte sich die Jury auf keinen Sieger festlegen,das Preisgeld wurde auf die Shortlist-Finalisten aufgeteilt. Kontaktund Einreichungen: [preis@bergwelten.com](mailto:preis@bergwelten.com)[www.bergwelten.com/journalismuspreis](http://www.bergwelten.com/journalismuspreis)Rückfragehinweis:Fabienne KröllTirol Werbung GmbHMaria Theresienstraße 55, 6020 Innsbruckemail: fabienne.kroell@tirolwerbung.atTel. +43.512.5320-319, Fax +43.512.5320-92319www.tirol.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/662/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tirol Werbung, übermittelt durch news aktuell