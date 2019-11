Reisegeschäft von Galeria Karstadt Kaufhof verstärkt sich durch 106 Reisebüros und die Online-Plattform von Thomas Cook

Essen (ots) - Durch eine Einigung mit dem Insolvenzverwalter der ThomasCook-Gruppe verstärkt sich das Reisegeschäft von Galeria Karstadt Kaufhof durch106 Reisebüros und die Online-Plattform von Thomas Cook. Ein Großteil derArbeitsplätze in den Thomas Cook-Reisebüros kann dadurch erhalten bleiben.Zum übernommenen Online-Geschäft von Thomas Cook zählen die eCommerce-Plattformund eine für das Reisegeschäft maßgeschneiderte IT sowie entsprechendeKundendaten. Auch die Arbeitsplätze des eCommerce-Teams können dadurch erhaltenwerden."Mit der künftig noch weitergehenden Verknüpfung von Online- undOffline-Fähigkeiten im Reisegeschäft schaffen wir den Sprung zumOmnichannel-Reiseanbieter und setzen auch in diesem Geschäftsfeld unsereCross-Channel Strategie konsequent um", erklärt Dr. Stephan Fanderl, CEO vonGaleria Karstadt Kaufhof.Das Reisegeschäft von Galeria Karstadt Kaufhof umfasste bislang 78 Reisebüros inWarenhäuser sowie weitere 22 innerstädtische Reisebüros.Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörde sowie desGläubigerausschusses von Thomas Cook.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02017272030Original-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell