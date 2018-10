Die Reiseflughöhe erreicht? Viele Passagiere sind nicht abgehoben!

Nach dem Flug-Chaos in diesem Jahr sieht FairPlane die Politikam Zug.Wien/Wiesbaden (ots) - Schon kleine Maßnahmen könnten großeVerbesserungen für Verbraucher bringen. Der Anfang des Übels begannmit der Air Berlin Insolvenz. Viele Fluglinien wollten dieprofitabelsten Strecken selbst übernehmen - was zu einer absurdenDichte von Abflügen auf einzelnen Strecken, und zu erbittertemPreisdumping bei den Tickets führte. Was bei diesem ambitioniertenUnterfangen aber fehlte, war ausreichend Personal, Fluggerät undfinanzielle Reserven. Das Resultat in diesem Jahr: UnzähligeVerspätungen, Annullierungen, weitere Insolvenzen sowie massenhaftverärgerte und geschädigte Passagiere.Prof. Dr. Ronald Schmid, Luftrechtsexperte und FairPlaneUnternehmenssprecher:"Leidtragende sind wieder einmal dieVerbraucher! Der Luftfahrtgipfel in Hamburg war ein Schritt in dierichtige Richtung, aber nun müssen auch Taten folgen. Es werden innaher Zukunft möglicherweise weitere Airlines Insolvenz anmelden.Wenn ihnen "Eigenverwaltung" gewährt wird, bedeutet das, dass sieweiterfliegen. Das Risiko: Wird dann das Insolvenzverfahren eröffnet,stehen die Kunden u.U. ohne Entschädigungszahlung da. Wie bei derInsolvenz von Air Berlin, Niki oder vielleicht bald bei Small Planet.FairPlane fordert daher:1. Die europaweite Einführung einer Ticketpreis-Sicherung imInsolvenzfall.Nur dann wäre der Verbraucher geschützt. Schließlich zahlt derPassagier den Preis für den Flugschein lange im Voraus! Dass einsolcher Schutz notwendig ist, kann nach den Erfahrungen in diesemJahr nicht mehr ernsthaft bestritten werden. Für Pauschalreisenbesteht seit Langem eine solche Sicherung."2. Die Pflicht der Luftfahrtunternehmen zur zeitnahen Antwort aufBeschwerden oder Anspruchsanmeldungen : "Leider ist die gezielteNichtinformation oder Nichtreaktion der Fluglinien oft "Taktik" derLuftfahrtunternehmen, mit der Absicht, dem Fluggast so lange Steinein den Weg zu legen, bis er entmutigt oder zermürbt aufgibt und aufseine Ausgleichszahlung verzichtet. An die staatlich eingerichtetennationalen Schlichtungsstellen (afp, söp) kann sich der Verbraucherderzeit erst sechs Wochen nach der Kontaktaufnahme mit der Flugliniewenden.Wir fordern daher eine gesetzlich normierte Pflicht derFluglinien, binnen zwei oder drei Wochen nach Zugang desAnspruchsschreibens dem Fluggast substantiell zu antworten. Wenn nachder Frist ohne sachlich rechtfertigenden Grund nicht reagiert wird,sollte die Durchsetzungsstelle zwingend ein Bußgeld verhängen müssen.Dieses sollte: "wirksam, verhältnismäßig und abschreckend" sein(siehe Art. 16 Abs.3 Fluggastrechte-Verordnung).Die genannte Frist scheint uns ausreichend und zumutbar zu sein,da im digitalen Zeitalter ein Luftfahrtunternehmen in der Regelbinnen kurzer Zeit in der Lage ist, sich alle, für eine Beurteilungdes Anspruchs notwendigen Informationen rasch zu beschaffen."Mag. Andreas Sernetz, FairPlane Geschäftsführer: "Wir vonFairPlane fordern daher die zuständigen Politiker auf, im Sinne desVerbraucherschutzes neue Gesetze zu erarbeiten oder die Verordnung(EG) Nr. 261/2004 dementsprechend zu erweitern. Die Fluglinieninvestieren viel Geld in den Ausbau Ihres Streckennetzes,wirtschaftlicher Wettbewerb darf aber nicht auf dem Rücken derFlugpassagiere ausgetragen werden."Rückfragehinweis:Alexandra HawlicekMarketing und Kommunikationhawlicek@fairplane.deTel.: +43 1 532 01 46 - 58Mobil.: +43 69910779592Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30762/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: FairPlane, übermittelt durch news aktuell