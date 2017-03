Reiseexperte befürchtet Imageschaden für Türkei nach Nazi-Vergleich

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

OSNABRÜCK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die wachsenden politischen Spannungen mit der Türkei drohen nach Einschätzung eines Tourismusexperten das Image des Landes als Urlaubsland zu beschädigen.



"Wenn sich die zum Teil antieuropäische und antideutsche Haltung, die sich inzwischen immer mal wieder auch in Äußerungen von türkischen Regierungsmitgliedern zeigt, weiter manifestiert, wird das natürlich das Image der Türkei als Reiseziel für Deutsche weiter beschädigen", sagte Tourismusforscher Torsten Kirstges der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag).

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende die Absagen für Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland als "Nazi-Praktiken" bezeichnet.

Reiseveranstalter und der Branchenverband DRV wollten die Äußerungen Erdogans nicht kommentieren. Thomas Cook hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen wieder eine steigende Nachfrage für das Land am Bosporus festgestellt. Das Unternehmen ist unter anderem mit der Marke Öger Tours stark im Türkei-Geschäft vertreten. Branchenprimus Tui betonte: "Auch in diesem Jahr besuchen viele unserer Gäste die Türkei, auch Kunden, die zum ersten Mal in dem Land Urlaub machen".