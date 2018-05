Reisedurchfall: Mit der richtigen Reiseapotheke den Urlaub genießen (FOTO)

Eschborn (ots) -Endlich Sommer, der lang ersehnte Badeurlaub ist in greifbarerNähe. Um ihn unbeschwert genießen zu können und nicht krank imHotelzimmer zu verweilen, gehört auch eine gut ausgestatteteReiseapotheke ins Gepäck, rät Dr. Bernharda Schinke, Mainz. Etwa 20 -50 % aller Reisenden erkranken im Urlaub an akutem Durchfall. StattStrand oder Besichtigungstour stehen dann plötzlich nur noch diesanitären Anlagen im Mittelpunkt des Geschehens. Um gegen Durchfallgewappnet zu sein, empfiehlt die Expertin Elektrolytpulver, Präparatemit Milchsäurebakterien und Myrrhe-haltige Arzneimittel für dieReiseapotheke. Die viel zitierte Regel zur Durchfallvermeidung "Garees, schäle es oder verzichte darauf" wird heute in Frage gestellt.Eine aktuelle Studie hat gezeigt, dass bei Pauschaltouristen wederdas Verhalten noch der Hotelstandard die Häufigkeit vonDurchfallerkrankungen beeinflusst[1]. Weitere Informationen zurVorbeugung und Behandlung der "Reisediarrhoe" finden Urlaubsplanendeim Interview mit Prof. Tomas Jelinek, medizinischer Direktor desBerliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin CRM, aufpflanzliche-darmarznei.de unter der Rubrik Experteninterviews(http://ots.de/JBuWKe).Meist wird der Reisedurchfall durch Bakterien ausgelöst, aber auchViren und Parasiten kommen als Auslöser in Frage. Der Reisende nimmtdie Erreger mit der Nahrung oder dem Trinkwasser auf. Welche Keimefür die Beschwerden verantwortlich sind, hängt auch vom jeweiligenUrlaubsland ab, erklärt Schinke. Oft erwischt es einen schon in denersten Urlaubstagen, wenn sich der Darm noch nicht an die neuenGegebenheiten gewöhnt hat.Die wichtigste Grundregel, um Durchfallerkrankungen zu vermeiden,ist nach wie vor das gründliche Hände waschen (30 Sekunden mit Wasserund Seife) nach jedem Toilettengang und vor dem Essen. Dabei solltenauch die Handoberflächen, die Zwischenräume der Finger und dieFingerspitzen nicht vergessen werden. Auch das Abtrocknen - am bestenmit einem saugkräftigen Papiertuch - ist wichtig, da feuchte Hände1000-mal mehr Keime übertragen als trockene."Etwa ein bis zwei Wochen vor Reiseantritt ist außerdem eineStärkung der Magen-Darm-Funktion zu empfehlen. Hier haben sichlebende Milchsäurebakterien aber auch pflanzliche Arzneimittel mitMyrrhe bewährt", erklärt Schinke. Eine vorbeugende Einnahme vonAntibiotika sei wegen der Nebenwirkungen und auch der Gefahr vonResistenzentwicklungen nicht zu empfehlen.Die Reiseapotheke - im Urlaub natürlich behandelnHat es einen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erwischt, ist währendund nach dem Durchfall auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zuachten. Eine gut ausgestattete Reiseapotheke erspart einem jetzt dielästige Suche nach der nächsten Apotheke. Wirksame pflanzlicheArzneimittel sollten in keiner Reiseapotheke fehlen, denn sie sindgut verträglich und können daher auch über längere Zeit eingenommenwerden.Pflanzliche Arzneimittel mit Myrrhe können bei einer Vielzahl vonDarmproblemen wie Durchfall, Magen-Darm-Infekten oder Bauchkrämpfenverwendet werden. Die Bestandteile wirken unter anderementzündungshemmend, krampflösend, entblähend, ziehen die Schleimhautzusammen und wirken so wundheilungsfördernd. Eine Studie mit mehr als1.000 Patienten in 131 Arztpraxen hat gezeigt, dass ein Arzneimittelmit Myrrhe bei akutem Durchfall gut wirksam und verträglich ist[2].Auch Kaffeekohle kann bei Durchfall zum Einsatz kommen. Sievermindert die Flüssigkeitsbildung im Darm, durch ihre großeOberfläche werden schädliche Stoffe gebunden und ausgeschieden.Sogenannte Durchfallstopper sind nur bei sehr starkem Durchfallsinnvoll. Denn sie bekämpfen nicht die Ursache, sondern lediglich denWasserverlust und verhindern damit aber auch die Ausscheidung derKrankheitserreger. Das kann den eigentlichen Heilungsprozess sogarverzögern. Gegen Übelkeit, Erbrechen und Reisekrankheit könnenIngwer-Präparate helfen. Wirksame Inhaltsstoffe der Ingwerwurzel sinddas ätherische Öl und Scharfstoffe.Mehr zu Reisedurchfall auf pflanzliche-darmarznei.deWeitere Informationen rund um das Thema Reisedurchfall gibt es aufwww.pflanzliche-darmarznei.de unter der Rubrik Reisedurchfall. DreiExperten beantworten hier außerdem per E-Mail oder am Telefon Fragenzum Thema Reisedurchfall und Reiseapotheke. Telefonisch sind dieÄrzte jeden letzten Dienstag im Monat von 15.30 bis 16.30 Uhr unterder Rufnummer: 06196 / 77 66 - 410 zu erreichen.Quellen 1 & 2 bei: Pressekontakt.Pressekontakt:CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbHUwe KnopT: 06196 / 77 66 - 115knop@cgc-pr.comPressefotos zu Myrrhe erhalten Sie o.a. Pressekontakt.Original-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell