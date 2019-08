Reisedurchfall: Schwarzer Tee und Salzgebäck lindern Beschwerden

Baierbrunn (ots) - So mancher Urlauber bringtMagen-Darm-Beschwerden als ungeliebtes Souvenir mit nach Hause."Durchfall ist die häufigste Urlaubserkrankung", sagt ProfessorChristoph Lübbert, Leiter der Infektions- und Tropenmedizin amUniklinikum Leipzig, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Meistlindern gesüßter schwarzer Tee oder verdünnter Fruchtsaft undSalzgebäck das Problem, alternativ Elektrolytlösungen aus derApotheke. Der Durchfall klingt in der Regel nach drei bis fünf Tagenab und muss nicht mit Antibiotika behandelt werden. Mittel mit demWirkstoff Loperamid nur bei schwerem Durchfall ohne Fieber und Blutim Stuhl nehmen. "Danach helfen Probiotika, das Mikrobiom wiederaufzubauen", sagt Apothekerin Gaby Leopold aus Soest.Blut im Stuhl und Fieber sind laut Lübbert das Zeichen, zum Arztzu gehen. "Campylobacter, seltener Salmonellen, Shigellen oderbesondere Coli-Bakterien sind Auslöser", so der Mediziner. Wer keineFlüssigkeit mehr behält, etwa wegen Erbrechen, muss ebenfalls sofortzum Arzt. Genauso, wer unter Brennen beim Wasserlassen oder unterAusfluss leidet - vor allem, wenn Symptome wie Fieber dazukommen. Wiesich Durchfall, eine Erkältung oder Hautkrankheiten auf Reisenvermeiden lassen, erklären Experten in der aktuellen "ApothekenUmschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 8/2019 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell