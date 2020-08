Reisebüro-Verband will Testpflicht für alle Urlaubsrückkehrer

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Reisebüro-Verband VUSR spricht sich angesichts der Corona-Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen für eine allgemeine Testpflicht aus. "Es sollte für den Kreuzfahrtgast eine Testpflicht vor dem Antritt der Reise geben", sagte Marija Linnhoff, Vorsitzende des Verbands unabhängiger selbstständiger Reisebüros, der "Rheinischen Post". Die Kosten sollten von den Gästen selbst getragen werden.

"Wer sich eine Kreuzfahrt leisten kann, kann sich auch das leisten", so Linnhoff. Angesichts der steigenden Zahl von Neuinfektionen in Deutschland sprach sich der Verband auch für eine Verschärfung der Regeln bei Urlaubsrückkehrern aus: "Wir brauchen eine generelle Testpflicht für alle Urlaubsrückkehrer - egal in welcher Region sie waren", sagte Linnhoff der Zeitung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur