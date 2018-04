Reiseangebote für junge Leute in Deutschland: Die Gewinner des Katzensprung-Wettbewerbs (FOTO)

Bonn (ots) -Das Projekt "Katzensprung - Kleine Wege. Große Erlebnisse." willspannende Urlaubsangebote für junge Leute in Deutschland sichtbarmachen. Katzensprung tritt so den Beweis an, dass man auch in derHeimat - ganz ohne Flug - Abenteuer erleben kann. In einem Wettbewerbkonnten sich touristische Anbieter mit ihren außergewöhnlichenUrlaubserlebnissen bewerben. Nun stehen die Gewinner fest, dieBegeisterung für den Deutschlandtourismus wecken.Es war keine leichte Aufgabe: Mehr als 100 Bewerbungen sind beimProjektteam Katzensprung eingegangen. Darunter Reiseveranstalter,(Jugend-)Unterkünfte, Vereine, Tourismusregionen undMobilitätsanbieter, die besondere Reiseideen entwickelt haben, dieauch junge Reisende für Urlaub im Inland begeistern. Aus diesemFundus hat eine Jury nun 50 Leuchtturm-Angebote ausgewählt, die vorallem jungen Leuten unvergessliche Ferienerlebnisse im Heimatlandversprechen und eine attraktive Alternative zum Urlaub im Auslandbieten. Denn: Wer Urlaub zu Hause macht statt in den Flieger zusteigen, leistet einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz (sieheauch: Katzensprung-Infografiken).Die Jury, die die Sieger des Wettbewerbs ermittelte, setzte sichzusammen aus je einem Vertreter der Projektpartner COMPASS(Tourismusberatung), fairkehr Verlag (Reisemagazin Anderswo),tippingpoints (Kommunikationsagentur) und Verband DeutscherNaturparke (Naturschutz und Tourismus). Außerdem konnte die aus demFood-Bereich bekannte Bloggerin Sophia Hoffmann als Jurymitgliedgewonnen werden.Neben den im Konsens ermittelten Wettbewerbsgewinnern durfte jedesJurymitglied seinen ganz persönlichen Favoriten auswählen undnominieren. Dabei zeigten sich unterschiedliche Reisevorlieben:Köchin und Foodbloggerin Sophia Hoffmann entschied sich fürWasserabenteuer in Thüringen. Ihre Begründung: "Als Wahl-Berlinerinerlebe ich immer wieder, dass die vielen guten Angebote im BerlinerUmland viel zu wenig bekannt sind. Daher votiere ich für ein schönesReiseangebot im Osten: Mein Favorit sind definitiv die Kanuabenteuerin Thüringen."Mareike Schiffels von der Agentur tippingpoints entschied sich fürSchlafen im Baum: "In zwei Metern Höhe in den Bäumen hängend zuübernachten, das ist ein Abenteuer, das mich ins Saarland lockenwürde. Mein Favorit sind deswegen die Cloefhänger an derSaarschleife."Marcella Müller, fairkehr-Mitarbeiterin und Bloggerin(getonyourway.de), liebt den Adrenalinkick: "Ich würde am liebstensofort in den Schwarzwald fahren und mich mit der myZorbing-Kugel dieWeltcupschanze runterstürzen."Für den Verband Deutscher Naturparke wählte Kathrin Risthaus alsTourismusexpertin ihren Favoriten: "Das Rauschen des Meeres, derSternenhimmel über einem: Mein ganz persönlicher Favorit ist dasSchlafen im Strandkorb an der Ostsee."Auch Martina Leicher, Geschäftsführerin vom TourismusberatungCOMPASS, verspürt den Wunsch, ihre Koffer zu packen und loszufahren:"Mich lockt eine Übernachtung in einem sleeperoo. Das sindSchlafwürfel, die für jeden individuell an besonderen Ortenaufgestellt werden, an denen man normalerweise nicht übernachtenkann. Meinen würde ich zum Beispiel mitten auf dem Sommerberg imSchwarzwald platzieren lassen."Weitere Gewinner wurden anhand ihrer Stimmigkeit für dieZielgruppe und ihrer Eignung für eine spannende Berichterstattungausgewählt. Eine Übersicht mit allen Gewinnern liegt derPressemitteilung bei.Als Leuchttürme stehen diese Anbieter nun stellvertretend für daswachsende Angebot an nachhaltigen Tourismuserlebnissen inDeutschland. Auf der Website www.katzensprung-deutschland.de werdensie jungen Gästen ab Sommer den Weg zu Sehnsuchtsorten weisen. Diesesind - entgegen allgemeiner Vorurteile - nämlich oft nicht vieleFlugstunden, sondern nur einen Katzensprung entfernt.In den kommenden Wochen werden die 50 ermittelten Leuchttürme aufder Projektwebseite www.katzensprung-deutschland.de und auf denSocial Media-Kanälen umfassend vorgestellt.Über KatzensprungDas Projekt "Katzensprung - Kleine Wege. Große Erlebnisse" wirdgefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages imRahmen des Förderprogramms für innovative Klimaschutz-Einzelprojekteder Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI), Förderkennzeichen03KF0057A. Projektpartner sind COMPASS GmbH, Verband DeutscherNaturparke e.V., fairkehr GmbH und tippingpoints GmbH.Pressekontakt:Agentur fairkehrMareike SchiffelsWeiherstraße 3853111 Bonnpresse@katzensprung-deutschland.deTel: 0228 98585-14Fax: 0228 98585-50Original-Content von: Katzensprung, übermittelt durch news aktuell