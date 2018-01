Die Reise geht weiter: 58,2 Milliarden Euro Investmentumsatz

Frankfurt/Main (ots) - 2017 wurden bundesweit gut 58,2 Mrd. EUR inGewerbeimmobilien investiert. Auch aufgrund eines sehr starkenSchlussquartals wurde der bereits sehr gute Vorjahresumsatz nocheinmal um 11 % gesteigert. Dies ergibt der Investmentmarkt-Report2018, den BNP Paribas Real Estate Anfang Februar veröffentlichenwird. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:- Erneut außergewöhnlicher Umsatz: 11 % Steigerung gegenüber 2016- Transaktionsvolumen von insgesamt 58,2 Mrd. EUR- Zweitbestes Ergebnis aller Zeiten; nur 2007 war noch besser- Mit 38,86 Mrd. EUR erzielen Einzeldeals neuen Rekord- Spitzenrenditen haben auch 2017 weiter nachgegeben; Berlin jetztteuerster Standort- Über 1.800 erfasste Transaktionen- Büro-Investments mit 41 % erneut Spitzenreiter- Neuer Rekord auch bei Logistik-Investments (9,18 Mrd. EUR);bisheriger Bestwert von 2015 fast verdoppelt- Anteil ausländischer Käufer steigt auf 48 %"Wie erwartet hat das Transaktionsvolumen 2017 noch einmalzugelegt und den Rekord von 2007 nur um rund 2 % verfehlt. Mit über58 Mrd. EUR ist es das zweitbeste jemals registrierte Ergebnis",erläutert Piotr Bienkowski, CEO von BNP Paribas Real EstateDeutschland. "Das große Interesse an deutschen Immobilien hält alsounverändert an. Die Käufer zeigen sich unbeeindruckt von potenziellenglobalen Krisenherden und der immer noch nicht gelöstenRegierungsbildung in Deutschland. Ausschlaggebend für die Anlegersind dagegen vor allem die sehr guten Fundamentaldaten - seien es dasstabile Wirtschaftswachstum, die steigenden Beschäftigungszahlen beigleichzeitig sinkender Arbeitslosigkeit, der nach wie vor erfreulicheKonsum oder weiter im Aufwind befindliche Übernachtungszahlen. Alldiese Entwicklungen kommen auf den Nutzermärkten, die ebenfallsaußergewöhnliche Ergebnisse erzielen, an und bilden damit dieRahmenbedingungen für langfristig erfolgreiche Investments. Auf denacht wichtigsten Büromärkten wurde 2017 beispielsweise mit 4,3 Mio.m² Flächenumsatz nicht nur ein neuer Rekord erzielt, sondernerstmalig auch die 4-Mio.-m²-Grenze überschritten. Unterstützt wirddiese Situation natürlich durch das nach wie vor sehr günstigeFinanzierungsumfeld, sodass auch die Renditen im Jahresverlauf nochweiter nachgegeben haben".Erfreulich ist vor allem, dass sich das rege Marktgeschehen aufalle Assetklassen erstreckt, wodurch das große Vertrauen in denStandort Deutschland insgesamt eindrucksvoll unterstrichen wird. Miteinem Anteil von gut 41 % (23,94 Mrd. EUR) am Gesamtumsatz haben sichBüroobjekte erwartungsgemäß wieder an die Spitze der Nutzungsartengesetzt. Vor allem die Rekordflächenumsätze auf den Büromärkten, beigleichzeitig weiter sinkendem Angebot, eröffnen in den nächstenJahren spürbare Mietsteigerungspotenziale und machen dieseAssetklasse aktuell noch interessanter als ohnehin schon. Mit über20,19 Mrd. EUR wurde darüber hinaus so viel in einzelne Bürohäuserinvestiert wie noch nie, wohingegen in Portfolios erheblich wenigerangelegt wurde als in den beiden vergangenen Jahren, was allerdingsin erster Linie dem nicht ausreichenden Angebot geschuldet ist. AufPlatz zwei folgen mit einem Plus von 7 % Einzelhandelsimmobilien, die13,81 Mrd. EUR (knapp 24 %) zum Transaktionsvolumen beisteuern unddamit ihr drittbestes Resultat erzielen. Besonders gefragt warenFach- und Supermärkte (6,29 Mrd. EUR) aber auch innerstädtischeGeschäftshäuser, die auf über 4 Mrd. EUR kommen. Eine neue Bestmarkehaben Logistikimmobilien aufgestellt, deren Beitrag am Gesamtumsatzsich auf rund 16 % (9,18 Mrd. EUR) beläuft. Das bisher beste Ergebnisaus dem Jahr 2015 wurde damit fast verdoppelt. Verantwortlich hierfürsind mehrere große Portfoliotransaktionen wie der Verkauf vonLogicor, der Logistikplattform von Blackstone, der Erwerb desdeutschen Hansteen Portfolios durch ein Joint Venture aus Blackstoneund M7 oder die Übernahme von Geneba Properties durch FrasersCentrepoint (FCL) aus Singapur. Im starken Investoreninteressespiegeln sich einerseits die sehr guten Flächenumsätze, andererseitsdie gestiegene Attraktivität von Logistik-Investments wider, die vorallem ausländische Anleger dieser Assetklasse aufgrund ihrerErfahrungen auf anderen internationalen Märkten beimessen. AuchHotelverkäufe überspringen mit knapp 4,19 Mrd. EUR (gut 7 %) dasdritte Jahr in Folge die 4-Mrd. EUR-Schwelle und erzielen erneut einaußergewöhnliches Resultat.Die knapp 38,86 Mrd. EUR, die in Einzelobjekte geflossen sind,stellen einen neuen Rekord dar und liegen gut 7 % über dem bisherigenHöchstwert von 2015. Dahinter verbergen sich rund 1.700 erfassteTransaktionen. Vor allem großvolumige Büroobjekte haben zu diesemErgebnis überproportional beigetragen: Allein im dreistelligenMillionenbereich wurden 36 Verkäufe registriert. InsbesondereFrankfurt stand hier im Blickpunkt der Anleger und registrierte eineReihe großer Deals, zu denen uunter anderem der Tower 185, dasJapanCenter oder Grand Central Frankfurt gehören. Auch Paketverkäufehaben um rund 11 % auf gut 19,36 Mrd. EUR zugelegt. Hier wurdeinsbesondere in Logistik- und Einzelhandelsportfolios investiert, diejeweils über 6 Mrd. EUR des Umsatzes generieren konnten. Insgesamtsind über 130 Portfolioverkäufe in die Analyse eingeflossen.Zum gestiegenen Investmentumsatz haben sowohl deutsche als auchausländische Anleger erheblich beigetragen. Zwar liegen deutscheKäufer mit einem Anteil von 52 % weiter knapp an der Spitze,ausländische Investoren konnten ihren Beitrag gegenüber dem Vorjahraber deutlich auf jetzt 48 % steigern. Traditionell liegen sie beiPortfoliotransaktionen sogar in Führung und tragen hier zwei Drittelzum Resultat bei. Bei Einzeldeals kommen sie dagegen nur auf einenAnteil von rund 38 %. Am aktivsten waren erneut europäischeInvestoren, die auf 21 % kommen. Auf nordamerikanische Anlegerentfallen 11 %, die sich damit nur hauchdünn vor Käufern aus Asienplatzieren, die 10 % beitragen und ihr absolutes Volumen damit mehrals vervierfacht haben. Aber auch Käufer aus Nahost haben mit einemAnteil von 4 % so viel in Deutschland investiert wie noch nie."An den großen deutschen Standorten (Berlin, Düsseldorf,Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart) wurden insgesamt 30,94Mrd. EUR umgesetzt, was einem Anstieg um 5 % entspricht. An dieSpitze gesetzt hat sich Berlin mit 7,92 Mrd. EUR (+46 %). Damit kanndie Hauptstadt das zweitbeste Ergebnis nach 2015 erzielen. Außerdemwurde hier mit dem Sony-Center, das für gut 1,1 Mrd. EUR veräußertwurde, der größte Einzeldeal des Jahres realisiert. Auch hierdurchwird unterstrichen, welches Potenzial Investoren in den nächstenJahren in Berlin sehen", betont Sven Stricker, Head of Investment beiBNP Paribas Real Estate Deutschland. Auf Rang zwei folgt Frankfurtmit 7,5 Mrd. EUR und einem Plus von 12 %, womit der höchste Umsatzder vergangenen Dekade verzeichnet wird. Der deutliche gestiegeneBüroflächenumsatz und die positiven Effekte, die sich aus dem Brexitergeben dürften, haben der ohnehin hohen Attraktivität derBankenmetropole einen weiteren Schub gegeben. Vor allem ausländischeAnleger nutzen die Stadt häufig für den deutschen Markteintritt undsind vor allem an großvolumigen Büroobjekten interessiert.Vervollständigt wird das Führungstrio erwartungsgemäß von München, womit 5,2 Mrd. EUR aber ein Rückgang um 18 % zu beobachten war.Verantwortlich hierfür ist in erster Linie ein nicht ausreichendesAngebot, das sich aber 2018 aufgrund einer gestiegenen Bautätigkeitwieder etwas erhöhen dürfte. Zu wenig Produkt kennzeichnet auch denHamburger Markt, wo das Transaktionsvolumen um rund ein Viertel auf3,56 Mrd. EUR zurückging, sodass sich die Hansestadt nur knapp vorDüsseldorf mit 3,23 Mrd. EUR (+38 %) platziert. Auch die rheinischeMetropole kann damit eine neue Bestmarke verzeichnen und denAufwärtstrend der letzten Jahre fortsetzen. In Köln wurde mit 2,12Mrd. EUR (+12 %) zum zweiten Mal nach 2015 die 2-Mrd.-EUR-Schwelledurchbrochen und der bisherige Rekord nur hauchdünn verfehlt. DieDomstadt hat sich mittlerweile nachhaltig auf einem höheren Niveauetabliert. Den größten Umsatzrückgang musste Stuttgart verkraften, wonur etwa 1,41 Mrd. EUR erfasst wurden und damit knapp ein Drittelweniger als im Vorjahr - auch hier fehlte es an ausreichendemAngebot."Das weiterhin günstige Finanzierungsumfeld, in Verbindung mit denstarken Nutzermärkten hat nicht nur das Investoreninteresse weiterhochgehalten, sondern auch die Renditen im zurückliegenden Jahr nocheinmal sinken lassen. In Berlin liegt die Netto-Spitzenrendite fürBüros mit 2,90 % erstmals unterhalb der bisherigen Schallmauer von3,00 %", ergänzt Sven Stricker. Damit hat sich die Hauptstadt alleinean die Spitze aller Städte gesetzt. Den zweiten Rang belegt Münchenmit 3,00 %, das sich damit vor den Verfolgern Hamburg und Frankfurtplatziert, die bei jeweils 3,15 % notieren. In Stuttgart sind 3,40 %anzusetzen. Weitere Rückgänge verzeichneten auch Düsseldorf mit 3,50% und Köln mit 3,55 %. Damit haben alle großen deutschen Standortedie 4-%-Marke mittlerweile deutlich unterschritten."Aus heutiger Sicht deutet auch für 2018 alles auf ein erneut sehrstarkes Investmentjahr hin. Mehrere Institute haben ihreBIP-Prognosen für Deutschland noch einmal angehoben und auch dieglobale Konjunktur befindet sich weiter auf Kurs. Hiervon sollteDeutschland zusätzlich profitieren, sodass sich die positivenEntwicklungen auf den Nutzermärkten ebenfalls fortsetzen dürften.Damit haben die Eckpfeiler für sichere und stabile Investmentsweiterhin Bestand. Da die EZB laut eigener Ankündigung 2018 denLeitzins noch nicht erhöhen will, ist auch von der Finanzierungsseitekein größeres Störfeuer zu erwarten. Zwar machen aktuell leichtsteigende Renditen Investments in sichere Staatsanleihen wieder etwasattraktiver, der Renditeabstand ist aber immer noch so groß, dasssich keine deutliche Umschichtung weg von Immobilien abzeichnet.Unkalkulierbar bleiben allerdings globale Krisenherde und derenmögliche Auswirkungen. Unter Einbezug aller absehbarengesamtwirtschaftlichen Prognosen rechnen wir aber auch 2018 mit einemüberdurchschnittlichen Transaktionsvolumen, das erneut deutlich überder 50-Mrd.-EUR-Schwelle liegen sollte. Leicht limitierend könntesich eventuell ein nicht ausreichendes Angebot auswirken. Dem stehtaber eine anziehende Bautätigkeit, gerade im Bürosegment, gegenüber,wodurch sich neue Investitionsmöglichkeiten ergeben werden. Da nichtsfür ein sinkendes Interesse der Investoren spricht, ist auch nichtganz auszuschließen, dass die Renditen vereinzelt noch weiternachgeben könnten. Dies gilt vor allem für den Core-plus- undValue-add-Bereich, da Anleger hier Chancen im Zusammenhang mit derstarken Nachfrage auf den Nutzermärkten sehen", fasst PiotrBienkowski die Aussichten zusammen.Pressekontakt:Chantal SchaumLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49-(0)69-298 99-948Mobil: +49-(0)174-9038577E-Mail: chantal.schaum@bnpparibas.comOriginal-Content von: BNP Paribas Real Estate, übermittelt durch news aktuell