Das Reise-Einhorn Hopper entscheidet sich für RateGain, um einen erstklassigen Zugang zu globalen Hotelangebotsdaten und Preisinformationen zu erhalten

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -RateGain Travel Technologies Limited, ein globales SaaS-Unternehmen für Reisen und Gastgewerbe, hat eine strategische Partnerschaft mit Hopper angekündigt – dem weltweit am schnellsten wachsenden Mobile-First Reiseportal. Diese neue Partnerschaft verbindet Hopper mit Hotelketten auf der ganzen Welt und wird es ermöglichen, dass Reservierungen, die über bestimmte Hopper Cloud-Partner getätigt werden, über die Connectivity Switch-Plattform von RateGain laufen.Hopper beabsichtigt, die Technologie von RateGain mit seinem umfassenden Nachfrage- und Angebotsnetzwerk zu nutzen, um den Nutzern einzigartige Buchungserlebnisse zu bieten sowie die Sichtbarkeit und die Hotelbuchungen auf allen Kontinenten zu verbessern. Jetzt, wo die Reisenden wieder anfangen, ihre Reisen zu planen, werden mobile Apps wie Hopper von digital versierten und mobilen jüngeren Reisenden auf der Suche nach den besten Angeboten bevorzugt.Neben der Konnektivität nutzt Hopper auch RateGains innovatives Produkt in Bezug auf die Preisgestaltung von Hotels und Autovermietungen auf der ganzen Welt, um sich auf dem Markt zu behaupten. Die verwertbaren Erkenntnisse helfen dem Unternehmen, auf granularer Ebene proaktiv auf Marktveränderungen zu reagieren. RateGain schafft zusätzlichen Mehrwert für Hopper durch Produktverbesserungen wie KI-gesteuerte Raumzuordnung, API-Integration, Wettbewerbsinformationen aus mobilen Apps, Geräten, Metakanälen usw.Chinmai Sharma, Präsident - Nord- und Lateinamerika, RateGain, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Das Verbraucherverhalten hat sich vollständig verändert. Die Grenzen zwischen Reise und Arbeit verschwimmen. Digital-first Reiseunternehmen wie Hopper bieten ihren Kunden mehr Flexibilität, indem sie das richtige Angebot mit der richtigen Nachfrage verbinden. Wir freuen uns, unsere Rolle in dieser aufregenden Phase der menschlichen Evolution zu spielen. Die Connectivity Switch-Plattform von RateGain sorgt für eine nahtlose Konnektivität, die Reisenden, die Buchungen auf Hopper abschließen, ein reibungsloses Buchungserlebnis bietet."„Ein Aspekt, der uns bei RateGain gefallen hat, waren unsere gegenseitigen Synergien. Sie haben auf der Grundlage modernster Technologieplattformen ein starkes Reise- und Hospitality-Unternehmen aufgebaut – und verfügen über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Vertriebsbereich. Diese Konnektivität hat das Potenzial allen unseren Anbieterpartnern die Türen zu mehr als 400 Nachfragepartnern auf RateGain öffnen, darunter führende OTAs, regionale Anbieter, Metasuchmaschinen, GDSs usw. Wir hoffen, dass diese Partnerschaft letztlich nicht nur unseren Partnern und Kunden, sondern der gesamten Branche zu einem Aufschwung verhelfen wird", so David Lewis, Head of Hotel Supply, Hopper.Informationen zu RateGainRateGain Travel Technologies Limited ist ein globaler Anbieter von SaaS-Lösungen für das Reise- und Gastgewerbe, der mit über 2200+ Kunden in mehr als 100+ Ländern zusammenarbeitet und ihnen hilft, ihre Umsatzerlöse durch Akquisition, Bindung und Ausweitung des Marktanteils zu steigern. RateGain arbeitet mit den Top 23 von 30 Hotelketten, den Top 25 von 30 Online-Reisebüros und allen führenden Autovermietungen zusammen, darunter 8 Global Fortune500-Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rategain.comInformationen zu HopperHopper ist das weltweit am schnellsten wachsenden Mobile-First Reiseportal. Durch die Nutzung riesiger Datenmengen und maschinelles Lernen hat das Unternehmen mehrere einzigartige Fintech-Lösungen entwickelt, die Kunden helfen, Geld zu sparen und besser zu reisen. Über seine B2B-Initiative Hopper Cloud stellt das Unternehmen seine Fintech-Lösungen, Infrastruktur und Agenturinhalte zur Verfügung. Um mehr über Hopper zu erfahren, besuchen Sie hopper.comPressekontakt:Ankit Chaturvedi,ankit.chaturvedi@rategain.com,+91-9654502760Original-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuell