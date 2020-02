Reise + Camping in Essen: NRWs größte Urlaubsmesse läutet schönste Zeit des Jahres ein / Reise- und Fahrradangebot vom 26. Februar bis 1. März in der Messe Essen

Essen (ots) - Die schönste Zeit des Jahres steht bevor, die Urlaubszeit! Passenddazu öffnet NRWs größte Urlaubsmesse, Reise + Camping, vom 26. Februar bis 1.März die Tore für Reiselustige. In acht Hallen können sich die Besucher bei über1.000 Ausstellern und Destinationen aus mehr als 20 Nationen beraten undinspirieren lassen. Parallel zeigen die Aussteller auf der Fahrrad Essen vom 27.Februar bis 1. März Fahrräder, Zubehör und radtouristische Angebote. So kommenReise- und Radfahrinteressierte gleich zweifach auf ihre Kosten.Abenteurer erzählen ihre Geschichten, Aussteller präsentieren individuelle Zieleund Freunde des mobilen Reisens erhalten Infos und Angebote zu Camping undCaravaning - auf der Reise + Camping gibt es alles, was das Reiseherz höherschlagen lässt. Vom kompakten Caravan bis zum rollenden Zuhause mit vielenExtras - in den Hallen 1, 2, 3 und 6 zeigen Hersteller wie Dethleffs, Hymer undCarthago unterschiedliche Fahrzeuge und dazu passende Ausstattung. Ganz neu indiesem Jahr ist die Sonderschau "Fahrzeugfolierung" in Halle 7. Unter dem Motto"Aus ALT mach NEU - aus NEU mach INIDIVIDUELL" werden Reisemobile und Wohnwagenauf einer großen Aktionsfläche im 20-Minuten-Rhythmus neu foliert.Lässiger Camper neben Luxus-LinerOutdoor-Fans, die nach einem Zelt und passendem Zubehör suchen, finden ebenfallseine Menge Anbieter in Halle 6. Wer lieber einen Camper leihen möchte, trifftseine Vermieter am besten gleich auf der Messe - dabei reicht der Fahrzeugpoolder Aussteller vom lässigen Budget-Modell bis zum luxuriösen Reisemobil mitAnhängerkupplung, Allrad und 190 PS. Wer es noch exklusiver mag, ist im Bereich"Glamping" in Halle 2 richtig. Das Wort setzt sich aus den Begriffen "Glamour"und "Camping" zusammen und steht für eine besonders luxuriöse Variante zumeinfachen Campingurlaub: Die Unterkünfte reichen von Lodges über Pods undaußergewöhnliche Zelte bis zum Schäferwagen. Glanzvoll geht es nicht nur anLand, sondern auch auf hoher See zu. In Halle 7 informieren Kreuzfahrt-Anbieterwie TUI, AIDA Cruises und MSC Kreuzfahrten in informativen Expertenvorträgen aufeinem Sonnendeck über die Vorzüge des Reisens auf dem Meer. Eine Show-Kabine, inder Besucher Probeliegen dürfen, bringt das Kreuzfahrt-Feeling live auf dieReise + Camping.Reisefieber: Eine Bloggerin berichtetEine virtuelle Reise an die schönsten Orte der Erde bietet in Halle 8 dasUrlaubskino in einem Tipi. Hier berichtet unter anderem die 24-jährige BloggerinJil Eileen Füngeling von den Abenteuern ihrer Weltreise. Nebenan befindet sichin Kooperation mit dem Nordis-Verlag auf 1.500 Quadratmetern dieSkandinavienWelt: Auf der Bühne und bei den Ausstellern gibt es Insider-Tippsfür einen Urlaub im Norden Europas. Zudem können sich interessierte Camper amBeispiel eines umgebauten Vans inklusive aufgebautem Dachzelt den einen oderanderen Praxistipp für einen Umbau holen. Der Deutsche Camping-Club DCC berätund informiert in Halle 7 umfassend zu allen Fragen des mobilen Reisens.Außerdem präsentieren sich dort exklusive Campingplätze in Deutschland undEuropa, die auf der Messe mit dem DCC-Europapreis ausgezeichnet wurden.Neu im Familienprogramm: SkimboardingAuf der Reise + Camping ist für Spaß mit der ganzen Familie gesorgt. Erstmalskönnen die Besucher in Halle 7 die angesagte Wassersportart "FlatlandSkimboarding" testen, das Surfen auf flachen Brettern in seichten Gewässern.Dabei geht es ähnlich wie beim Skateboarden um technische Tricks. Und sonst?Darf auf den Hüpfburgen in Halle 7 getobt oder im Messekindergarten gebasteltwerden, während die Eltern ein paar Minuten verschnaufen - und ihren nächstenTraumurlaub planen, zum Beispiel bei dem Vortrag von der Buchautorin MonikaFrech im Urlaubstipi in Halle 8. Dort stellt sie ihr Buch "Auf nach Neuland -mit Schulkindern und Bulli ein Jahr durch Europa" vor und berichtet mit Videos,Bildern und Textpassagen von ihrer Auszeit, der Vorbereitungen, die Reise undüber die Rückkehr in eine Welt, die der ganzen Familie erst einmal fremd ist.Unterwegs mit dem RadTatsächlich treten immer mehr Menschen auch im Urlaub in die Pedale. Auf derFahrrad Essen, die vom 27. Februar bis zum 1. März parallel zur Reise + Campingstattfindet, präsentieren sich daher zahlreiche Städte, Regionen undReiseanbieter. Das passende Bike gibt es gleich dazu: Das Angebot reicht vonE-Bikes und Pedelecs über Trekkingräder und Mountainbikes bis hin zu Cityrädernund Lastenrädern. Außerdem gibt es Zubehör wie Helme, die neustenNavigationsgeräte und Schlösser. Die Besucher können auf vier verschiedenenTestparcours mit über 3.000 Quadratmetern die Fahrräder ausprobieren undvergleichen.TicketsAnlässlich des Aschermittwochs am ersten Tag der Reise + Camping bekommenBesucher an allen Eingängen bis 12 Uhr Rollmöpse als Katerfrühstück gereicht.Besonderes Plus: Das Ticket vom ersten Messetag berechtigt zu einem weiterenMessebesuch an einem frei wählbaren Tag. Für die Reise + Camping kostet eineTageskarte für Erwachsene am Mittwoch, dem 26. Februar, 8,50 Euro. Jugendlicheab 14 Jahren, Schüler, Studenten, Azubis, Rentner und Menschen mit Behinderungzahlen den ermäßigten Preis von 6,50 Euro. Kinder von sechs bis 13 Jahren kommenfür 5,50 Euro in die Messe. Unter sechs Jahren ist der Eintritt kostenfrei. AbDonnerstag, dem 27. Februar, gilt der Eintritt auch für die Fahrrad Essen. Dannzahlen Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 8,50 Euro und Kinder 5,50 Euro. EinZwei-Tages-Ticket kostet 17 Euro, das Eltern-Kind-Ticket bekommen Familien für23 Euro. Weitere Infos und Tickets unter www.reise-camping.de undwww.fahrrad-essen.de.Pressekontakt:Viktoria RisthausPressereferentinMESSE ESSEN GmbHMesseplatz 145131 EssenDeutschlandFon: +49 201 7244-466E-Mail: viktoria.risthaus@messe-essen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50637/4529637OTS: Messe Essen GmbHOriginal-Content von: Messe Essen GmbH, übermittelt durch news aktuell