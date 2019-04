ReiseBank-Goldstudie 2019 belegt: Deutsche setzen unverändert auf Gold zur Wertabsicherung (FOTO)

Frankfurt a.M. (ots) -Die neue Gold-Studie von ReiseBank und CFin - Research Center forFinancial Services der Steinbeis-Hochschule Berlin zeigt eineanhaltend hohe Bereitschaft der Deutschen, in Gold zu investieren.Kein Wunder - die Zufriedenheitswerte sind unverändert hoch.- Goldbestand im Besitz deutscher Privatpersonen hat 2019 mit mehrals 8.900 Tonnen einen neuen Höchststand erreicht und beträgtdamit rund 2,5-mal so viel wie der Bestand der Bundesbank, dernahezu gleich geblieben ist.- Deutsche (Privathaushalte und Bundesbank) halten 6,5 Prozent derweltweiten Goldvorräte - das entspricht einem Würfel mit einerKantenlänge von rund 8,6 Metern und einem Gegenwert von derzeitmehr als 450 Milliarden Euro (Goldpreis vom 15. April 2019, 11Uhr, 1.137 Euro die Fein-Unze).- 38 Prozent der Deutschen (26 Millionen) besitzen Gold in Barren-oder Münzform als physische Wertanlage.- Im Süden Deutschlands besitzen die Bundesbürger die größtenAnlagegoldbestände.- Gold macht den Anleger zufrieden: 91 Prozent derjenigen, die jeGold erworben haben, sind mit ihrem Investment zufrieden. DieserZufriedenheitswert ist auf einem gleich bleibend hohen Niveau.- 82,5 Prozent wollen ihr Gold behalten, 78 Prozent planen, nochmehr Gold zu erwerben.- Für die Käufer spielt bei der Auswahl eines Goldhändlers dieFrage der Gewährleistung (geprüftes Gold) eine entscheidendeRolle.- Der Anteil des gesamten Goldvermögens der Deutschen macht nurrund 1,6 Prozent des Gesamtvermögens der deutschen Haushalteaus.Der Wert der Goldanlagen, die die Deutschen besitzen, liegtinzwischen aufgrund von Zukäufen und des Anstiegs des Goldpreises beimehr als 450 Milliarden Euro. Das ist eines der Ergebnisse derStudie, die das CFin - Research Centers for Financial Services derSteinbeis-Hochschule Berlin im Auftrag der ReiseBank durchgeführthat. Die ReiseBank ist einer der umsatzstärksten Edelmetallhändlerder Republik und versorgt neben dem Vertrieb in den eigenenGeschäftsstellen unter anderem rund 850 Finanzinstitute derGenossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken mitEdelmetallen.Die Studie "Goldinvestments 2019: Indikatoren, Motive undEinstellungen von Privatpersonen" hat zum Ziel, die Höhe desGoldbesitzes, die Nutzung von Gold als Anlage sowie die Motive undEinstellungen zu Gold in der deutschen Bevölkerung zu erfassen und zuanalysieren. Dafür wurde der Bestand an privaten physischen undwertpapierbezogenen Goldinvestments und Goldschmuck betrachtet.Zusätzlich wurden alle Ergebnisse nach regionalen sowie einkommens-und vermögensbezogenen Kriterien ausgewertet. Die Studie wurdeinzwischen das sechste Mal durchgeführt und erlaubt somit eineBetrachtung im Zeitverlauf. Für die repräsentative Studie wurde eineBefragung bei 2.000 volljährigen Bundesbürgern durchgeführt.Ein Würfel mit einer Kantenlänge von 8,6 MeternWürde man den kompletten Goldbesitz der deutschen Privathaushalteund der Bundesbank zusammen in einen Würfel packen, hätte diesergerade einmal eine Kantenlänge von 8,6 Metern. Ein Würfel mit einemWert von mehr als 450 Milliarden Euro (Goldpreis vom 15. April 2019,11 Uhr, 1.137 Euro die Fein-Unze). Dabei ist der Goldbesitz derDeutschen gegenüber dem Jahr 2016 nochmals um rund 250 Tonnen aufmehr als 8.900 Tonnen angestiegen, während der Goldbesitz derBundesbank (3.370 Tonnen) nahezu unverändert geblieben ist. Dergrößte Teil des Goldes in der Hand von Privatpersonen wird in derForm von Goldmünzen oder -barren gehalten. Dieser Anteil hatgegenüber 2016 um 220 Tonnen auf 4.925 Tonnen zugelegt, was einemGegenwert von mehr als 180 Milliarden entspricht.Im Schnitt 69 Gramm in Münzen oder BarrenJeder Deutsche über 18 Jahre besitzt im Schnitt 58 GrammGoldschmuck und 71 Gramm Gold in Form von Barren oder Münzen. Dabeigilt, dass im Süden der Republik deutlich mehr physisches Gold in denTresoren liegt als im Osten. Während in Bayern und Baden-Württemberg89 Gramm Anlagegold auf die Einzelperson kommen, sind es in den neuenBundesländern gerade einmal 55 Gramm. Die Westdeutschen kommen hierauf 74 Gramm, die Norddeutschen auf 60 Gramm. Dabei haben dieOstdeutschen im Vergleich zu 2016 am deutlichsten zugelegt. Sie lagenim Vergleichszeitraum 2016 nur bei 45 Gramm.Für mehr als 4.000 Euro Gold gekauftIn den vergangenen beiden Jahren haben 25 Prozent der Befragtenangegeben, Anlagegold gekauft zu haben und sie haben dabeidurchschnittlich 4.730 Euro investiert. Gut die Hälfte der Anlegerhat sich dabei für Barren erwärmt (46,5 Prozent klassische Goldbarrenund 4,7 Prozent Tafelbarren), ein gutes Drittel setzt auf die optischmeist schöneren Goldmünzen. Der Zahl der Goldkäufer steht einedeutlich geringere Zahl gegenüber, die ihr Gold veräußert haben. Daswaren in diesem Zeitraum nur 11 Prozent.Bei der Wahl der Einkaufsstätte spielt Vertrauen eine große RolleWenn es um den Einkaufsort geht, so ist die Zahl derer, die onlineeingekauft haben, kaum gestiegen. Unverändert gilt, ein Viertel kauftinzwischen nur noch über das Internet. Für 62 Prozent bleibt derGoldkauf ein Vorgang, den man in seiner Bank oder bei einemEdelmetallhändler physisch vor Ort abwickeln möchte. Vornehmlichrisikobereite und spekulative Anleger sind es, die eine höhereOnline-Affinität aufweisen. Dabei legen die potenziellen Goldbesitzerbei der Wahl der Einkaufsstätte großen Wert darauf, dass sie Golderhalten, das hinsichtlich seiner Echtheit geprüft wurde. DreiViertel der Befragten sagen, dies sei ihnen sehr wichtig bzw.wichtig.Vier von fünf Goldbesitzern wollen ihr Gold auf jeden Fallbehalten78 Prozent der Käufer von Gold geben an, auch weiterhin welcheserwerben zu wollen und die Zahl derer, die angibt, das Gold behaltenzu wollen, ist gegenüber den Vorjahren nochmals angestiegen aufnunmehr 82,5 Prozent - was die Funktion des Goldes alsWertsicherungsinstrument deutlich unterstreicht.ReiseBank hat 2018 mehr als 32 Tonnen Gold bewegtDie ReiseBank ist einer der umsatzstärksten Edelmetallhändler derRepublik und vor allem im institutionellen Bereich gut positioniert.Im Jahr 2018 wurden mehr als 32 Tonnen Gold bewegt; das entsprichtmehr als 1 Million Unzen. Im vierten Quartal 2018 stieg zusammen mitdem Interesse auch der Goldkurs in Euro um rund zehn Prozent. 