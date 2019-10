Reisch bleibt konstant auf Kurs!

HollenbachInnsbruck (ots) - Der bayerische Traditions-Fahrzeugbauer sichertstabile NachfolgeDie Innsbrucker KONSTANT-Gruppe steigt beim deutschen Traditions-FahrzeugbauerREISCH ein. Am 17. Oktober 2019 wurde der Kaufvertrag mit Markus Schoder -bisheriger geschäftsführender Gesellschafter - unterzeichnet. Aus persönlichenGründen hat Herr Schoder einen erfahrenen und vor allem nachhaltigen Partnergesucht und ist in Innsbruck fündig geworden.Neue Geschäftsführer sind die KONSTANT-Inhaber Dietmar Gstrein und Clemens Gapp.Markus Schoder selbst bleibt als Gesellschafter beteiligt und wird REISCH unddie neuen Eigentümer vor allem mit seiner technischen Kompetenz undjahrzehntelangen Branchenerfahrung auch zukünftig unterstützen. Gemeinsames Zielist es den eingeschlagenen Wachstumskurs zu stärken und die in Bayernverwurzelte Marke REISCH weiter überregional auszubauen.Über 65-jährige ErfolgsgeschichteDas Traditionsunternehmen "Martin REISCH GmbH Fahrzeugbau Hollenbach" hat seitder Gründung im Jahr 1951 eine starke Marke aufgebaut. Angefangen hat alles mitder Herstellung von Ackerwagen, Förderbändern, Güllefasswagen und Dungstreuern.Heute fertigt REISCH an den Standorten in Hollenbach/Bayern undEliasbrunn/Thüringen im Wesentlichen Qualitätsanhänger für die Landwirtschaftsowie Schubbodenfahrzeuge und Sattelkipper für die Nutzfahrzeugindustrie.Operative Führung in neuen Händen"Mit KONSTANT habe ich den idealen Partner gefunden, um die Nachfolge meinesUnternehmens zu regeln: unternehmerisch, partnerschaftlich und langfristigorientiert" , ist Markus Schoder überzeugt. "Natürlich werde ich weiterhin demUnternehmen und unseren langjährigen Kunden zur Verfügung stehen und michinsbesondere im Bereich Technik und Produktinnovation einbringen. Die operativeFührung darf ich aber in die Hände meiner neuen Partner legen" , so Schoderweiter.Neue Regionen und MärkteDer Qualifikations- und Auswahlprozess lag in der Verantwortung der M&A-BeratungConcentro Management AG und hat neun Monate gedauert. Man wollte sichgegenseitig gut kennen lernen und die ideale Lösung für die Mitarbeiter und dasUnternehmen finden. "Mit Dietmar Gstrein und Clemens Gapp hat Markus Schoderzwei dynamische und industriell sehr erfahrene Partner gefunden, mit denen er imGesellschafterkreis auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann", so Michael Raab,Partner der Concentro. "REISCH passt perfekt zu uns. Wir suchen Unternehmen,welche wir aktiv und nachhaltig weiter entwickeln können. " Unser Ziel ist, deneingeschlagenen Wachstumskurs zu stärken und insbesondere im HeimmarktDeutschland, aber auch drüber hinaus zu wachsen ," erläutert Dietmar Gstrein. Inder neuen Zweier-Geschäftsführung verantwortet Gstrein den Bereich Marketing undVertrieb, Personal und Finanzen. "Die Marke REISCH steht für höchste Qualitätim Fahrzeugbau und hat großes Potenzial neue Regionen und Märkte zu erschließen", ergänzt Clemens Gapp, der sich um die "Operations", insbesondereQualitätssicherung, Entwicklung, Produktion und Einkauf kümmert. Vereint willman das Traditionsunternehmen weiterentwickeln und freut sich auf dieZusammenarbeit. Der bisherige Interim-Geschäftsführer Arne-G. Hostrup scheidetformal zum 31. Oktober aus der Geschäftsführung aus, unterstützt die neueGeschäftsführung aber noch bis zum Jahresende.Kontakt:Die Wilden Kaiser KG, Mag. Simone BattloggT +43 5356 73412-13,presse@diewildenkaiser.comOriginal-Content von: Reisch - Konstant, übermittelt durch news aktuell