Unterföhring (ots) -"Nach dem Klo und vor dem Essen, Hände waschen nicht vergessen!"Was Eltern ihren Kindern schon in jungen Jahren predigen, scheinendie meisten Deutschen im Erwachsenenalter wieder zu verdrängen. 80Prozent der infektiösen Gesellschaftskrankheiten könnten durch dierichtige Technik beim Händewaschen vermieden werden1. Doch nur jederDritte weiß, wie es richtig geht2. Deutlich gründlicher sind dieDeutschen beim Reinigen ihrer eigenen vier Wände. Hierbei investierenFrauen mehr als doppelt so viel Zeit in den Haushaltsputz wie ihremännlichen Partner3¬: Pure Faulheit oder weiß "Mann" schlicht nichtwie es richtig geht? Das Prime-Time-Ranking "15 Dinge, mit denen Siesauber bleiben" beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Hygieneund liefert Experten-Tipps, mit denen garantiert kein Fleck überlebt.Ob Kaffee, Rotwein oder Öl: Warum sind Kartoffelwasser und Buttereffektiver als industrielle Waschmittel? Außerdem verrät die Sendung,welche Lebensmittel beim ersten Zeichen von Schimmel sofort entsorgtund welche weiterhin verzehrt werden können. Und warum ist eigentlichim Osten Deutschlands buntes Toilettenpapier angesagter als inanderen Teilen des Landes? Daniel Boschmann, Mario Basler, PatriciaBlanco, Alexander Herrmann und weitere Prominente kommentieren undverraten, ob sie auf dem stillen Örtchen zu den "Faltern" oder"Knüllern" gehören.1 Save Lives: Clean Your Hands 5 May 2016; Quelle: World HealthOrganization; 2016 2 Pressemitteilung: Am 15. Oktober istWelthändewaschtag; Quelle: Bundeszentrale für gesundheitlicheAufklärung (BZgA); 2016 3 Demographic Research: Volume 35, Article16; Quelle: Evrim Altintas & Oriel Sullivan; August 2016"15 Dinge, mit denen Sie sauber bleiben", am Mittwoch, 25. Januar2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.