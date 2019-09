Berlin (ots) - "Gesundheit und Wohlergehen der Menschen hängenganz wesentlich vom Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ab.Klimaschutz ist deshalb immer auch Gesundheitsschutz. Es ist unsereärztliche Pflicht, auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen unduns für die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele einzusetzen." Dassagte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt vor demweltweiten Klima-Aktionstag am 20. September 2019 in Berlin.Reinhardt kündigte an, dass sich der nächste Deutsche Ärztetag imMai 2020 intensiv mit den gesundheitlichen Auswirkungen derErderwärmung auf die Gesundheit befassen wird. "Wir wollen gemeinsammit ausgewiesenen Experten sowohl die direkten Folgen desKlimawandels auf den menschlichen Körper, als auch die indirektenFolgen für die globale Gesundheit diskutieren. Unser Ziel ist es,dass auch gesundheitliche Aspekte in die Klimapolitik derBundesregierung mit einfließen."Mit den direkten Folgen von Hitzeereignissen beschäftigten sichWissenschaftler Anfang August in einem Schwerpunktheft des DeutschenÄrzteblattes (Web-Links siehe unten). Dazu zählen eine möglicheZunahme von Herzinfarkten und Hitzeschlägen sowie eintemperaturbedingter Anstieg der Zahl von Wundinfektionen. Hinzukommen indirekte gesundheitliche Auswirkungen und Risiken als Folgeder Klimaänderungen: Hierzu gehören die Beeinträchtigung der Qualitätund Quantität von Trinkwasser und Lebensmitteln, eine längereLeidenszeit für Menschen mit Pollenallergien sowie das vermehrteAuftreten von tierischen Krankheitsüberträgern, wie Zecken oderStechmücken.Weitere spürbare Folgen des Klimawandels sindExtremwetterereignisse, Stürme, Überschwemmungen, Hitzewellen, Dürrenund Waldbrände. Es ist davon auszugehen, dass sich diese auch aufbereits vorhandene Gesundheitsrisiken wie Armut, Hunger undUnterernährung auswirken.Reinhardt: "Das Ausmaß klimabedingter Gesundheitsfolgen kann dieLeistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme weltweit auf Dauer an ihreBelastungsgrenzen bringen. Damit wird der Klimawandel auch zu einerzentralen Gesundheitsfrage des 21. Jahrhunderts."Weiterführende Informationen:Deutsches Ärzteblatt: "Zukünftige Häufigkeit temperaturbedingterHerzinfarkte in der Region Augsburg" http://daebl.de/GT29Deutsches Ärzteblatt: "Assoziation von Klimafaktoren mitWundinfektionsraten" http://daebl.de/KC27Deutsches Ärzteblatt: "Gesundheitsgefahren und Interventionen beianstrengungsbedingter Überhitzung" http://daebl.de/AH92Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell