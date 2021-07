Reinert HerzensSACHE erhält Premiumstufe der Haltungsform

Versmold (ots) - Ein Meilenstein für mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit: Die Marke Reinert HerzensSACHE von The Family Butchers kennzeichnet ab sofort die Premiumstufe (Haltungsform Stufe 4) der Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH. Diese bestätigt damit die hohen Tierwohlstandards des Programms. Neben dem 100%igen Verzicht auf Antibiotika und der engen Zusammenarbeit mit Landwirten aus der Region, steht Reinert HerzensSACHE vor allem für eine regionale Offenstall-Haltung, die sich maßgeblich am Wohl der Tiere orientiert. Diese setzt The Family Butchers gemeinsam mit dem Schlachthof Brand Qualitätsfleisch und Landwirten in der Region NRW und Niedersachsen um. Gemeinsam nennen sie sich "Reinerts Genuss-Genossenschaft", bei der die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe im Vordergrund steht. Dank der seit 1. Juli geltenden Ausweitung der Haltungsform-Kennzeichnung auf verarbeitete Ware, wie Wurstprodukte, ist dieser hohe Standard ab sofort auch ganz transparent für Verbraucher sichtbar.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHEsther RitthoffBeim Alten Gaswerk 522761 HamburgTelefon: 040 4313023-3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: The Family Butchers Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell