Reiner Calmund wird neuer Sky Experte

Unterföhring (ots) -- Ab der neuen Saison ist "Calli" regelmäßig im Rahmen derBundesliga-Übertragungen von Sky zu sehen- Reiner Calmund: "Ich kann einfach nicht aufhören, über Fußballzu sprechen"Reiner Calmund wird Sky Experte. Der 68-jährige Rheinländer wirddas Team ab der Saison 2017/18 verstärken und vor allem im Rahmen derBundesliga-Berichterstattung zum Einsatz kommen.Reiner Calmund: "Ich kann einfach nicht aufhören, über Fußball zusprechen. Ob als Manager oder in den vergangenen Jahren in beratenderTätigkeit: Meine Begeisterung für diesen Sport ist ungebrochen. Ichbin ein Fan dieser Liga. Diese Leidenschaft und meine Erfahrung inmeiner neuen Rolle als Sky Experte mit den Zuschauern zu teilen, isteine großartige Aufgabe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mitden neuen Kollegen."Burkhard Weber, Sky Sportchef Live-Sport: "Endlich hat esgeklappt, Reiner Calmund für unser Sky Expertenteam zu gewinnen. Erist im deutschen und internationalen Fußball noch immer bestensvernetzt und davon werden unserer Zuschauer in unsererBerichterstattung sehr profitieren. Reiner Calmund hat nicht nurBayer Leverkusen, sondern den gesamten deutschen Fußball maßgeblichmitgeprägt. Auf diesen Erfahrungsschatz und vor allem auf seinebekannte Meinungsstärke dürfen wir alle uns in Zukunft freuen."Seit Mitte der 1970er Jahre arbeitete Reiner Calmund inverschiedenen Führungspositionen für Bayer 04 Leverkusen, leitetezuletzt bis 2004 als Geschäftsführer die sportlichen Geschicke desVereins. Unter seiner Verantwortung gewann die Werkself 1988 den UEFACup und 1993 den DFB-Pokal, errang mehrere Vize-Meisterschaften underreichte 2002 das UEFA-Champions-League-Finale. Neben seinerMitwirkung in diversen Fernseh-Shows sowie seiner Tätigkeit alsKolumnist war er in den Jahren nach Ende seiner Manager-Laufbahn WM-und EM-Botschafter. Außerdem unterstützte er als ehrenamtlicherBerater Fortuna Düsseldorf, Dynamo Dresden und zuletzt denHSV-Investor Klaus-Michael Kühne.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell