Reine und milde Reinigung mit den neuen Pampers Aqua Pure Feuchttüchern (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Sie sind so sanft wie Wasser und Waschlappen mit dem Komfort undder Reinigungsleistung eines Feuchttuchs: die neuen Pampers Aqua PureFeuchttücher mit 99% Wasser und Bio-Baumwolle bieten eine besondersreine und milde Reinigung für empfindliche Babyhaut. Die Feuchttücherwerden ausschließlich aus den wichtigsten, dermatologisch getestetenMaterialien und Inhaltsstoffen* hergestellt. Pampers mildeFeuchttücher bleiben dabei unverändert stark und reißfest**. DiePampers Aqua Pure Feuchttücher sind ab Mitte Mai im Handel erhältlichund eignen sich für Neugeborene ab dem ersten Tag. Auch 93% derbefragten Hebammen sind überzeugt und würden sie weiterempfehlen***.Pampers milde Feuchttücher gleichen den pH-Wert empfindlicherBabyhaut ausAb dem ersten Tag braucht jedes "kleine Wunder" den besten Schutzund Eltern sorgloses Windelwechseln. "Die Haut von Neugeborenen istsehr empfindlich", weiß Dr. Barbara Kunz, Dermatologin undKinderhautexpertin. "Die Hautzellen eines Babys sind kleiner und dieHornschicht dünner als bei Erwachsenen. Dadurch können Substanzenleichter in die Haut eindringen. Erst nach der Ausreifung derobersten Hautschicht zu einer voll funktionierenden Barriere, ist dieHaut von Babys vor dem Austrocknen geschützt. Deshalb ist es wichtig,zur Pflege möglichst milde und verträgliche Produkte zu verwenden",erklärt die Expertin. Für eine besonders reine und milde Reinigungder empfindlichen Babyhaut hat Pampers die neuen Aqua PureFeuchttücher mit Bio-Baumwolle und einer Lotion aus 99% Wasserentwickelt.Pampers Aqua Pure Feuchttücher sind alkohol- und parfümfrei undsorgen dafür, dass der natürliche pH-Wert der Babyhautwiederhergestellt wird. "Kontakt mit Urin und Stuhl verändert denpH-Wert. Untersuchungen an Neugeborenen haben gezeigt, dass einerhöhter pH-Wert die Haut anfälliger für Reizungen im Windelbereichmacht", ergänzt Frau Dr. Kunz.Hebammen und Eltern sind von den Pampers Aqua Pure FeuchttüchernüberzeugtIm Herbst 2017 wurden die neuen Aqua Pure Feuchttücher von 241Hebammen getestet. Zwei Monate lang haben Hebammen und die Mütter,die sie betreuen, die Feuchttücher mit ihren Babys ausprobiert unddie Reinigungsleistung und Hautverträglichkeit der Pampers Aqua PureFeuchttücher bewertet - 93% würden sie weiterempfehlen. "Qualität,Verträglichkeit und Handhabung haben mich sehr überzeugt und, dassimmer mehr auf die Inhaltsstoffe geachtet wird, ist eine tolleEntwicklung und freut mich sehr," berichtet eine Hebamme über ihreErfahrungen im alltäglichen Gebrauch.Auch 444 Leserinnen und Leser der Zeitschrift "Eltern" hatten dieMöglichkeit, die Pampers Aqua Pure Feuchttücher zu testen. 92% derEltern sind überzeugt und würden die Feuchttücherweiterempfehlen****.Zuverlässige und praktische Begleiter fürs Wickeln unterwegsNeben den neuen Aqua Pure Feuchttüchern bieten auch die PampersSensitive und die Pampers Fresh Clean Feuchttücher besonderen Schutzund Pflege für verschiedene Bedürfnisse von Eltern und Babys. DiePampers Sensitive Feuchttücher helfen Hautirritationen vorzubeugenund gleichen den pH-Wert der Haut aus. Für eine sanfte Reinigung miterfrischendem Duft - auch für Hände und Gesicht - sind Pampers FreshClean Feuchttücher geeignet. Die Einzelpackungen aller Feuchttücher sind dank des praktischen wiederverschließbaren Verschlusses einfach zu verwenden und bleiben dabei vor dem Austrocknen geschützt. Damit sind die Feuchttücher nicht nur Zuhause ein wertvoller Helfer, sondern auch ein perfekter Begleiter für unterwegs. Ab Mitte Mai 2018 sind die neuen Pampers Aqua Pure Feuchttücher zusätzlich zu den Sensitve- und Fresh Clean Feuchttüchern im Handel erhältlich. Weitere Informationen überP&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com undwww.twitter.com/PGDeutschland*u.a. aus Bio-Baumwolle**Im Vergleich zu Pampers Sensitive Feuchttüchern***Der Produkttest wurde über das Online-Portal Hebammen-testen.deumgesetzt. Hebammen-testen.de ist darauf spezialisiert,Produkte vonzertifizierten Hebammen testen zu lassen. Hebammen bewerben sich fürdiese Tests und nutzen ihre Expertise, um die Produkte zu bewerten.Die Feuchttücher wurden von August bis Oktober 2017 von 241 Hebammengetestet.****Die Zeitschrift ELTERN hat ihre Leser dazu aufgerufen, vonSeptember bis Oktober 2017 die neuen Pampers Aqua Pure Feuchttüchermit ihren Kleinen zu testen.Pressekontakt:Procter & Gamble GermanyGmbH & Co Operations oHG,Markenkommunikation PampersSteffi SpeisebecherSulzbacher Str. 4065824 Schwalbach am TaunusTel. +49 6196 89 41 57E-Mail: speisebecher.s@pg.comRPM - revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation mbHAnsprechpartnerAdele StoppelIn der Lokfabrik, Chausseestraße 8/E10115 BerlinTel. +49 30 4000 66 26E-Mail: adele.stoppel@rpm-berlin.comOriginal-Content von: Pampers, übermittelt durch news aktuell