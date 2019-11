Rein elektrischer Ford Mustang Mach-E: Viel Power, Stil und das Gefühl der Freiheit für eine neue Autofahrer-Generation (FOTO)

Köln (ots) -- Erstmals in der 55-jährigen Ford Mustang-Erfolgsgeschichteergänzt eine batterie-elektrisch angetriebene, lokalemissionsfreie Variante die Modellfamilie des legendären"Pony-Car"- Der Mustang Mach-E mit Platz für fünf Erwachsene tritt an dieSeite des Mustang Fastback-Coupés und des Convertible-Cabriossowie der Sondereditionen - geplante Markteinführung: Ende 2020- Rein elektrisch angetriebener Mustang Mach-E läutet eine neueÄra ein und ist eines von 14 elektrifizierten Fahrzeugen, dieFord bis Ende 2020 auf den europäischen Markt bringt- Der Mustang Mach-E führt den Geist der Sportwagen-Legende mitmuskulösen Formen, faszinierenden Fahrleistungen undbeeindruckendem Handling in die Zukunft- Mustang Mach-E GT: Mit 342 kW (465 PS), 830 Nm Drehmoment undeiner Beschleunigung von unter fünf Sekunden auf Tempo 100 machtdieses Auto, das voraussichtlich Anfang 2021 auf den Marktkommt, seinem Namen alle Ehre- Reichweite von bis zu 600 Kilometern nach WLTP-Norm- Integrierte Ladelösungen für Strom tanken an der heimischenSteckdose oder an einer von über 125.000 Ladestationen desFordPass Charging-Netzwerks in 21 europäischen LändernSeit 55 Jahren elektrisiert der Ford Mustang seine Fans rund um den Globus. Nunist das berühmte "Pony-Car" bereit für die elektrifizierte Zukunft: Mit demneuen Ford Mustang Mach-E präsentiert der Konzern heute erstmals eine reinelektrisch angetriebene Modellvariante im Crossover-Stil. Sie ist von dergleichen Sehnsucht nach Freiheit, Fortschritt und herausragenden Fahrleistungengeprägt wie der legendäre Sportwagen, der 1964 auf den Markt kam. Der 4,71 Meterlange, 1,88 Meter breite und 1,60 Meter hohe Ford Mustang Mach-E transformiertdiese Ideale auf eine neue Ebene und vereint sie mit einem größeren Platzangebotfür die gestiegenen Ansprüche der Kunden. Die Markteinführung in Deutschland istfür Ende 2020 geplant."Auf der allerersten Auto Show in Detroit hatte Henry Ford einst verkündet, dasser an etwas arbeitet, das einschlagen würde wie der Blitz - damals war es dasModel T", erklärt Bill Ford, Aufsichtsratsvorsitzender der Ford Motor Companyund Urenkel des Automobil-Pioniers. "Heute stellen wir ein Fahrzeug vor, daserneut wie ein Blitz einschlagen wird: den neuen, rein elektrisch angetriebenenMustang Mach-E. Er ist schnell, er macht Spaß und er verkörpert erneut einbesonderes Gefühl der Freiheit für eine neue Generation von Mustang-Käufern."Moderne Batterie-Technologie mit einfachen Lade-OptionenFord bietet den Mustang Mach-E mit zwei Batterie-Optionen, mit Heck- oderAllrad-Antrieb sowie in verschiedenen Leistungsstufen an:- Die Standard-Batterie besitzt 288 Lithium-Ionen-Zellen und hateine Speicherkapazität von 75 Kilowattstunden (kWh) - das reichtfür eine WLTP-Reichweite von bis zu 450 Kilometern.- Die optionale Extended Range-Batterie mit 99 kWh und 376 Zellenermöglicht eine nochmals größere Reichweite: Dasheckangetriebene Modell kann mit voller Batterie gemäßWLTP-Zyklus1 bis zu 600 Kilometer zurücklegen, bevor es wiederaufgeladen werden muss.Inklusive Allrad-Antrieb (Dual-Elektromotor) und der größeren Batterie stelltder Mustang Mach-E voraussichtlich 248 kW (338 PS) und ein maximales Drehmomentvon 581 Newtonmetern (Nm) zur Verfügung. Hinzu kommt - voraussichtlich ab Anfang2021 - eine spezielle Performance-Variante: Der Ford Mustang Mach-E GTkombiniert 342 kW (465 PS) mit zirka 830 Nm und beschleunigt in unter fünfSekunden auf Tempo 100.Die Akkus sitzen jeweils platzsparend zwischen den Achsen im Fahrzeugboden.Hierdurch senken sie den Schwerpunkt des Ford Mustang Mach-E und wirken sichpositiv auf die Fahrdynamik des Elektroautos aus. Ein wasser- und stoßfesterBatteriekasten schützt sie vor Feuchtigkeit und Beschädigungen von außen.Zugleich sorgt ein aktives Flüssigkeits-Kühl- und -Heizsystem für einenausgeglichen Wärmehaushalt selbst bei extremer Witterung wie zum BeispielMinustemperaturen von bis zu 40 Grad Celsius unter null.Die Erfahrung zeigt: Vier von fünf Besitzer von Elektrofahrzeugen laden ihr Autodaheim auf. Ihnen bietet Ford mit der Ford Connected Wallbox künftig einebesonders praktische Lösung an, mit der sich der Ladevorgang gegenüber einerkonventionellen 230-Volt-Haushalts-Steckdose auf nur noch 20 Prozent der Zeitreduziert. Für den Ford Mustang Mach-E mit der Extended Range-Batterie undHeckantrieb zum Beispiel fließt innerhalb einer Stunde genügend elektrischeEnergie für weitere 62 Kilometer2. Ein entsprechendes Ladekabel gehört zurSerienausstattung des Fahrzeugs."Der neue Mustang Mach-E zählt zu den faszinierendsten Fahrzeugen, die Ford jevorgestellt hat", betont Stuart Rowley, Präsident von Ford Europa. "Er isteinzigartig, aber unübersehbar ein echter Mustang. Für unsere Kunden in Europakommt er genau zur richtigen Zeit".Fahrleistungen, die dem Begriff "elektrisierend" eine neue Bedeutung verleihenFord bietet den neuen Mustang Mach-E mit drei Fahrprogrammen an, die individuelleinstellbar sind. Mit der Änderung des Fahrmodus können Elemente wie dieAmbiente-Beleuchtung, die Einstellungen des Infotainment-Systems sowie dasAntriebsgeräusch (authentisch komponierte Sound-Effekte) beeinflusst werden.Bereits der heckangetriebene Ford Mustang Mach-E überzeugt mit eindrucksvollemTemperament und sportlichem Handling. In Verbindung mit dem neu entwickeltenAllrad-Antrieb (AWD) - gesteuert per permanentem Dual-Elektromotor - erreichtdas Fahrvergnügen im Ford Mustang Mach-E AWD ein nochmals höheres Level, da esdie Drehmoment-Verteilung an Vorder- und Hinterachse vollkommen unabhängigvoneinander regelt. Dies führt zu einer exzellenten Traktion, sorgt für eineüberaus agile Beschleunigung und verbessert das Eigenlenkverhalten zusätzlich.Zugleich steht auch eine neu entwickelte Brembo-Bremsanlage zur Wahl. Sievereint die Vorteile konventioneller Bremssättel mit den kompakten Abmessungenschwimmender Bremssättel.Der Ford Mustang Mach-E GT wird zusätzlich über das adaptiveMagneRide-Hochleistungsfahrwerk verfügen, das eine nochmals größere Spreizungzwischen sportlicher Gangart und Federungskomfort bietet."Ganz gleich, ob die wirklich beeindruckende Performance oder das leiseKomfort-Erlebnis im Vordergrund steht, das Elektrofahrzeuge natürgemäß bieten:Der neue Mustang Mach-E verwandelt die Vorteile seines emissionsfreien Antriebszu einem einzigartigen Fahrerlebnis und kombiniert dies mit demcharakteristischen Gefühl von Freiheit, für das diese Baureihe steht", so TedCannis, Global Director Electrified Vehicles der Ford Motor Company.15,5-Zoll-Touchscreen und Ford SYNC 4: Nahtlos vernetzteKonnektivitäts-TechnologienNeu im Segment und zum ersten Mal bei einem Ford-Fahrzeug sind die digitale10,2-Zoll-Instrumententafel (26 cm Bildschirmdiagonale) und der 15,5Zoll-Touchscreen (39 cm Bildschirmdiagonale), der sich wie ein Smartphone überWisch- und Streichbewegungen leicht bedienen lässt und komplizierteMenü-Führungen erübrigt.Hinzu kommt: Im neuen Ford Mustang Mach-E feiert mit SYNC 4 die nächste, vierteGeneration des Kommunikations- und Entertainmentsystems Ford SYNC ihr Debüt. Sieweist eine doppelt so hohe Rechnergeschwindigkeit auf wie das aktuelle SYNC3-System - entsprechend schneller gelingt der Zugriff auf Navigations-, Musik-und Konnektivitätsfunktionen. Ihre übersichtliche und moderne Benutzeroberflächeist lernfähig und kann sich daher schnell auf die speziellen Vorlieben desFahrers einstellen. Updates können per sicherer Datenübertragung drahtlosaufgespielt werden - auf diese Weise wird das Ford SYNC 4-System mit der Zeitimmer besser.Ebenfalls erwähnenswert: eine Cloud-basierte Konnektivität, die beim Ein- undAussteigen eine Mediennutzung mit nahtlosem Übergang ermöglicht. Über AppleCarPlay3, Android Auto3 und Ford AppLink lassen sich kompatible Smartphones undandere Endgeräte fortan kabellos einbinden. Die Spracherkennung versteht Befehledes Fahrers aus der Konversation heraus."Die nächste Generation des Ford SYNC-Systems passt sich einem bereits aktiv an,sobald man es zum ersten Mal anwendet, lernt im Nu die Vorlieben undunterbreitet personalisierte Vorschläge", beschreibt Darren Palmer, bei Fordweltweit als Direktor für die Entwicklung von batterie-elektrischen Fahrzeugenverantwortlich. "Wenn es weiß, dass der Montag ideal für dein Workout ist,schlägt es die Fahrt ins Fitness-Studio vor, oder bereitet automatisch den Anrufzuhause vor, wenn du dich auf dem Heimweg nach der Arbeit immer bei deinerFamilie meldest. In der Summe führt dies zu einem Cloud-basierten Assistentenmit einer intuitiven, wunderbar gestalteten Benutzeroberfläche, dertechnologisch auf dem aktuellen Stand bleibt, da er seine Updates drahtlos perDatenübertragung bezieht."Ein komplett neuer Zugang zum klassischen Mustang-ErlebnisDer Ford Mustang Mach-E basiert auf einer Fahrzeug-Architektur, die Ford fürrein elektrische Automobile komplett neu entwickelt hat. Sie ermöglicht es, dieBatterien platzsparend in der Bodengruppe zu platzieren. Auf diese Weise bietetsie den Designern und Konstrukteuren besondere Freiheiten, um den typischenAuftritt der Sportwagen-Legende mit einem großen Innenraum zu vereinen, in demsich fünf Menschen und ihr Gepäck wohlfühlen."Die fortschrittliche Batterie-Technologie war entscheidend für einen ebensogeräumigen wie praktischen Mustang Mach-E mit einer wunderbaren Silhouette, derauch noch mit jenem Fahrspaß aufwarten kann, auf den unsere europäischen Kundenbesonderen Wert legen", unterstreicht Ulrich Kösters, Direktor ElektrifizierteFahrzeuge bei Ford Europa.Dank charakteristischer Design-Elemente wie die lange und kraftvoll gezeichneteFronthaube sowie die typische Heckpartie mit den dreiteiligen Rückleuchten stehtdie Familienzugehörigkeit des neuen Ford Mustang Mach-E auf den ersten Blickfest. Zugleich sorgt die intelligente Raumaufteilung dafür, dass das neue Modellmit einem überzeugenden Platzangebot für die hinten Sitzenden und einembemerkenswert großen Gepäckabteil aufwarten kann.Die vermutlich größte Überraschung für Mustang-Fans verbirgt sich unter dervorderen Haube: ein 100-Liter-Front-Kofferraum, in den problemlos auch einkleiner Reisekoffer passt. Da er, wie die MegaBox im neuen Ford Puma, einWasser-Abflussventil besitzt, lässt er sich leicht reinigen und eignet sichdadurch speziell für schmutzige Sportbekleidung, matschige Wanderschuhe oder dienasse Strandausrüstung.Das Interieur des neuen Mustang Mach-E: Fließend leichte Formen, einfacheBedienungEin rein elektrischer Antrieb wirkt sich auch im Fahrzeug-Inneren vorteilhaftauf das Raumangebot aus. Die Ingenieure von Ford haben die Kunden intensivbefragt, wie dieser neu hinzugewonnene Platz am Sinnvollsten genutzt werdensollte. Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das fünf Erwachsenen einen bequemenAufenthalt an Bord ermöglicht, zugleich aber auch genügend Platz für dasReisegepäck bietet: So stehen - außer dem Fach unter der Fronthaube - imKofferraum weitere 402 Liter an Stauvolumen bereit. Werden die Rücksitze nachvorn geklappt, verbessert sich das Laderaumvolumen sogar auf bis zu 1.420 Liter- mehr als genug für einen längeren Ausflug, das Camping-Zubehör oder andereDinge, die von A nach B transportiert werden sollen4.Zugleich präsentiert sich das Interieur mit einer gelungenen Mischung ausschlankem Design und durchdachter Funktionalität. Die Lautsprecher desoptionalen B&O3 Sound Systems fügen sich nahtlos in den Armaturenträger ein undschweben wie eine Soundbar über den Luftausströmern. Auch die hochklappbareMittelarmlehne scheint zwischen den Vordersitzen zu schweben und bewahrtPortemonnaies ebenso sicher auf wie kleinere Taschen. Auch das auf Wunschlieferbare Panoramadach hat ein besonderes Geheimnis: Dank einer speziellenBeschichtung des Glases hält es Infrarot- und Ultraviolettstrahlung fern. Diessorgt im Sommer für einen kühleren und im kalten Winter für ein wärmerenFahrgastraum.Keine konventionelle TürgriffeNeu und besonders praktisch ist auch die "Smartphone alsSchlüssel"-Technologie5, die Ford an Bord des Mustang Mach-E erstmals in seinModellangebot einführt. Das Auto hat keine konventionellen Türgriffe. Erkenntdas Fahrzeug via Bluetooth, dass sich das entsprechend legitimierte Mobilgerätdes Fahrers nähert, entriegelt es die Türen. Selbst zum Starten des Fahrzeugsist es nicht nötig, das Smartphone oder einen Schlüssel in die Hand zu nehmen.Ist die Batterie des elektronischen Geräts einmal leer, lässt sich der FordMustang Mach-E per Geheimzahl über ein Tastenfeld auf Höhe der B-Säule öffnen.Und mit einem separaten PIN-Code, der auf dem zentralen Touchscreen eingegebenwird, ist der Wagen auch fahrbereit.Zugang zu über 125.000 LadepunktenFern von zuhause weist das vernetzte Navigationssystem des Ford Mustang Mach-Eauf aktuelle Lademöglichkeiten entlang des Reisewegs hin und nimmt dadurch derSorge vor einer leeren Batterie den Wind aus den Segeln. Das FordPassConnect-Onboard-Modem5 und die FordPass App gewähren in Zusammenarbeit mit demUnternehmen NewMotion den Zugang zum FordPass Charging-Lade-Netzwerk. Mitderzeit über 125.000 öffentlichen Ladepunkten in 21 europäischen Ländern zähltes zu den größten und am schnellsten wachsenden seiner Art. Besonders praktischdabei: Die "Tank"-Abrechnung erfolgt benutzerfreundlich über ein einzigesKundenkonto5.Darüber hinaus stehen auch die 400 Schnell-Ladestationen (HPC) mit ihren fast2.400 Ladepunkten zur Verfügung, die das IONITY-Konsortium - zu dessenGründungsmitgliedern und Teilhabern Ford zählt - bis Ende 2020 entlangeuropäischer Fernverkehrsstraßen errichtet. Der Ford Mustang Mach-E kann anIONITY- und weiteren HPC-Ladepunkten eine Ladeleistung von bis zu 150 kW nutzenund damit die Ladezeiten deutlich senken. Für den Fahrer eines heckgetriebenenFord Mustang Mach-E mit Extended Range-Batterie bedeutet dies: Er kann innerhalbvon zehn Minuten genügend Energie für bis zu 93 weitere Kilometer2 tanken. DemModell mit Standard-Batterie (75 kWh) genügen weniger als 40 Minuten, um denStromvorrat von zehn auf 80 Prozent2 aufzustocken."Mit dem neuen Mustang Mach-E beginnt für Ford eine neue Ära. Wir freuen unssehr, dieses brandneue Modell unseren Kunden in Europa vorzustellen", betontStuart Rowley. "Als Elektroauto steht es für viel mehr als nur füremissionsfreie Mobilität - es bietet ein stressfreies Fahrerlebnis undvermittelt seinen Besitzern ein rundum gutes Gefühl".Limitierte Sonderedition "First Edition"Der Basispreis des neuen Ford Mustang Mach-E beträgt 46.900 Euro (Heckantrieb,Elektromotor mit 75 kWh-Standard-Batterie).Für die ersten Kunden, die eine Reservierung für den neuen Mustang Mach-Eabgeben, steht das rein elektrisch angetriebene Crossover-Modell mit großer 99kWh-Batterie (Extended Range) und 248 kW/338 PS-Dual-Elektromotor(Allrad-Antrieb) in einer limitierten Sonderedition namens "First Edition"bereit. Sie zeichnet sich unter anderem durch eine exklusive Außenlackierung in"Atoll-Blau Metallic", Ziernähte in Kontrastfarbe für die Sitze,Einstiegszierleisten mit "First Edition"-Schriftzug, 19-Zoll-Leichtmetallrädersowie ein Panoramadach aus.Die Reservierung des neuen Ford Mustang Mach-E ist mit einerReservierungsanzahlung verbunden. Kunden können ihre gewünschteFahrzeugspezifikation bereits vorwählen, auf der Website der Ford-Werke GmbH(www.ford.de) ein eigenes Konto eröffnen und dort auch ihren bevorzugtenFord-Partner aussuchen sowie ihre Kreditkarten-Informationen und ihre Anschrifthinterlegen. Der exakte Lieferumfang des gewünschten Ford Mustang Mach-E wird imLaufe des kommenden Jahres mit Beginn des regulären Bestellprozesses präzisiert.Link auf BilderBilder vom neuen Ford Mustang Mach-E sind über diesen Link abrubar:http://mustang-mach-e.fordpresskits.com1) Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen undleichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle TestProcedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahrenzur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien,typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neueneuropäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren,ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind dienach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- undCO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZgemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuenWLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bittebeachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlageherangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgabenandere Werte als die hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nichtBestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und dieCO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzungdes Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten undanderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmunghauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlicherhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.2) Angaben zu Reichweiten und Ladezeiten basieren aufcomputergestützten Simulationen des Herstellers im Rahmen derWLTP-Norm. Offizielle Homologationswerte stehen mitVerkaufsbeginn zur Verfügung. Die Ladegeschwindigkeit derBatterie nimmt ab, je näher sie an ihre volle Ladekapazitätkommt. Je nach Ladezustand der Batterie und Auslastung desLadenetzwerks können die Ergebnisse abweichen. Die tatsächlicheReichweite kann je nach äußeren Bedingungen, Fahrweise,Wartungszustand des Fahrzeugs und dem Alter derLithium-Ionen-Batterie variieren.3) Apple CarPlay[TM] ist ein eingetragenes Warenzeichen der AppleInc.; Android[TM] und Android Auto[TM] sind eingetrageneWarenzeichen von Google Inc. BANG & OLUFSEN© 2019 und B&O©2019, BANG & OLUFSEN[TM] und B&O[TM] sind eingetrageneWarenzeichen der Bang & Olufsen Group. Lizensiert von HarmanBecker Automotive Systems Manufacturing Kft. Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.