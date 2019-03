"Die Reimanns" und "Daniela Katzenberger" bescheren RTL II einen starken Montagabend (FOTO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -"Die Reimanns" mit 6,6 % MA (14-49 Jahre) und 8,5 % MA (14-29Jahre)- "Daniela Katzenberger" 7,2 % MA (14-49 Jahre) und 10,0 % MA- RTL II-Tagesmarktanteil von 5,7 %Starker Auftakt für die Doku-Soap "Die Reimanns - Einaußergewöhnliches Leben": Mit 6,6 % MA in der werberelevantenZielgruppe (14-49 Jahre) und 8,5 % MA bei den 14-29-Jährigenüberzeugte Deutschlands bekannteste Auswanderer-Familie amMontagabend. Bis zu 1,54 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten, wie Konnyund Manu dem Geburtstermin ihres dritten Enkelkinds entgegenfiebern.Im Anschluss legte "Daniela Katzenberger - Familienglück aufMallorca" ebenfalls einen erfolgreichen Start hin: Das Formatpunktete mit 7,2 % MA in der Zielgruppe 14-49 Jahre und 10,0 % MAbeim jüngeren TV-Publikum (14-29 Jahre). Bis zu 1,49 Mio. Zuschauergesamt interessierten sich für den Umzug der Familie"Katzenberger/Cordalis" vom Schwarzwald nach Mallorca.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,7 %(14-49 Jahre)Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 25.03.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell