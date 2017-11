"Die Reimanns": Hilferuf von Tochter Janina aus Texas (FOTO)

München (ots) -Eine neue Folge mit Deutschlands bekanntester Auswanderer-Familie- Neue Projekte bei den Reimanns- Sendetermin: Montag, 6. November 2017, um 21:15 Uhr bei RTL IIManus rollende Kinderboutique ist fertig. Stolz präsentiert sieihren Bus auf dem Wochenmarkt. Konny hingegen ist mit derFertigstellung des Baumklos beschäftigt, denn die Einweihungspartyder Dschungelbar steht kurz bevor. Doch dann erreicht dasAuswandererpaar ein Hilferuf von Tochter Janina und Ehemann Coleman.Konny fackelt nicht lange und fliegt kurzerhand nach Texas.Manu hatte sich eine Damentoilette für die Dschungelbar gewünscht.Bis zur offiziellen Einweihung der Bar mit Freunden aus Hawaii undHamburg soll das stille Örtchen fertig werden. Doch bei derErstbegehung flattert Manu das Herz, denn Konny hat die Toilette aufeinem wackeligen Baumstumpf in zehn Metern Höhe gebaut.Mit dem Besuch aus Hamburg zeigen Konny und Manu ihr Talent alsGastgeber. Die Feriengäste sind nicht nur begeistert von Konny Islandund ihrem Appartement, sondern auch von Familie Reimann.Tochter Janina und Ehemann Coleman haben ihrem Glück kurz nach derHochzeit mit einem Hauskauf in Texas die Krone aufgesetzt. Per Skypeerreicht Konny und Manu nun ein Hilferuf: Konny düst sofort nachTexas, um dem jungen Paar unter die Arme zu greifen."Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Montag, 30. Oktober2017, um 21:15 Uhr bei RTL II"Die Reimanns" gibt es zeitgleich auch in Ultra HD bei UHD1, demUHD-Kanal von HD Plus.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell