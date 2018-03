Berlin (ots) -Mit diesen Worten präsentiert Bestseller-Autor Christian Eisert abdem 04. April den neuen Titel der Egmont Comic Collection "Findedeine innere Ente" - eine Parodie auf alle Lifecoaching-Bücher mitDonald Ducks Anleitung zum Glücklichsein, und das in sechs Kapiteln,die die Grundfeste duck'scher und menschlicher Emotionen behandeln.Stress, Leistungsdruck und permanente Überforderung prägen unserenAlltag. Wie gerne würde man öfter einfach bei einem kühlenBlubberlutsch in der Hängematte dösen! Donald Duck weiß, wie's geht -theoretisch. Der Entenhausener Wohlfühl-Experte kennt das Rezept füreinen ausgeglichenen Seelenhaushalt. Wenn doch nur Verwandtschaft,Nachbarn und Gläubiger das Donald-Prinzip ebenso konsequent anwendenwürden, wäre er immer so tiefenentspannt, wie es seine Lehre predigt.Der Bestseller-Autor Christian Eisert erklärt in diesem Buch diePhilosophie dieses Lebenskünstlers und regt den Leser an, seineinnere Ente zu finden. Ganz nach dem Motto: Ausgeglichen dankDuck-Shui! Zen statt Zorn! Scheitern als Chance! Mit zahlreichenComics zur Massage der Lachmuskeln! Die Enten-Parodie auf denLifecoaching- und Lifestylewahn mit dem größten Lebenskünstlerunserer Zeit!Christian Eisert, 1976 geboren, arbeitet seit den Neunzigern alsComedy-Autor und schrieb u.a. schon Gags für "Die Harald SchmidtShow", "Switch Reloaded" und "Was guckst du". Als Comedy-Coach hälter europaweit Seminare und lehrt das Handwerk des Humors. 2014veröffentlichte er einen satirischen Reisebericht über Ferien inNordkorea: "Kim und Struppi" stand 15 Monate lang auf derSpiegel-Bestsellerliste. Der langjährige Donald-Fan lebt und arbeitetin seiner Heimatstadt Berlin.Der Disney-Band "Finde deine innere Ente" (Egmont ComicCollection, 208 S., EUR 20,00, ISBN 978-3-7704-3981-2) erscheint am04. April 2018 im Handel und im Egmont Shop:https://www.egmont-shop.de/finde-deine-innere-ente.htmlGerne stehen Ihnen die Macher dieses Disney-Titels, insbesondereKurator Christian Eisert, für Interviews zur Verfügung. Von letzteremkönnen wir Ihnen auch ein bereits von uns geführtes Interview(Audio-Dateien inkl. Transkription) zur Verfügung stellen. FürAnfragen sowie Rezensionsexemplare und Bildmaterial des Disney-Titels"Finde deine innere Ente" wenden Sie sich gerne an:Pressekontakt:Pressekontakt:Maria SchreierPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitEgmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 81 34E-Mail m.schreier@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell