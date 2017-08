Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel

Wiesbaden (ots) - Die Reihenfolge der Parteien auf denStimmzetteln ist auch bei der Bundestagswahl am 24. September 2017nicht im ganzen Bundesgebiet gleich. Hierzu erläutert derBundeswahlleiter, dass für jeden Wahlkreis eigene Stimmzettelgedruckt werden, weil in jedem der 299 Wahlkreise unterschiedlicheDirektkandidatinnen und -kandidaten antreten. Daraus folgt, dass es299 unterschiedliche Stimmzettel geben muss.Inhalt und Aufbau der Stimmzettel sind in § 30 desBundeswahlgesetzes festgelegt. Danach werden auf dem Stimmzettel inder linken Spalte - für die Wahl mit der Erststimme - dieDirektkandidatinnen und -kandidaten, in der rechten Spalte - für dieWahl mit der Zweitstimme - die Landeslisten der Parteien aufgeführt.Die Reihenfolge ist zunächst nach den Parteien bestimmt, die mitLandeslisten antreten. Ihre Reihenfolge in der rechten Spalte desStimmzettels richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die dieeinzelnen Parteien bei der letzten Bundestagswahl 2013 in demjeweiligen Land erzielt haben. Die übrigen Parteien sind inalphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Somit ist die Reihenfolge derParteien auf den Stimmzetteln innerhalb jedes einzelnen Landeseinheitlich.Bei der Bundestagswahl 2017 nimmt die CDU in dreizehn Ländern denListenplatz 1 ein (in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Berlin,Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz,Baden-Württemberg und im Saarland), in zwei Ländern steht die SPD anerster Stelle (in Hamburg und in Bremen), in Bayern ist dies die CSU.Den Listenplatz 2 belegen in zehn Ländern die SPD (inSchleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Berlin,Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern,Baden-Württemberg und im Saarland), in vier Ländern DIE LINKE (inMecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und in Thüringen) undin zwei Ländern die CDU (in Hamburg und in Bremen). Auf demListenplatz 3 stehen in neun Ländern die GRÜNEN (inSchleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen,Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern undBaden-Württemberg), in vier Ländern die SPD (inMecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und in Thüringen), indrei Ländern DIE LINKE (in Brandenburg, Berlin und im Saarland). DenListenplatz 4 haben in jeweils fünf Ländern DIE LINKE (Hamburg,Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Hessen) sowie die AfD(Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen undThüringen) inne, in vier Ländern die FDP (Schleswig-Holstein,Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg) und in Berlin und imSaarland die GRÜNEN. Den Listenplatz 5 belegen in sechs Ländern dieAfD (in Bremen, Berlin, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und imSaarland) in fünf Ländern die GRÜNEN (Mecklenburg-Vorpommern,Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen), in drei Länderndie FDP (Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen) und in zweiLändern DIE LINKE (in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz).In der linken Spalte des Stimmzettels sind die Namen derDirektkandidatinnen und Direktkandidaten in der Reihenfolge derLandeslisten aufgeführt. Danach folgen in alphabetischer Reihenfolgedie Direktkandidatinnen und -kandidaten von Parteien ohneLandeslisten und von Wählergruppen oder Einzelbewerberinnen undEinzelbewerbern, die für den jeweiligen Wahlkreis zugelassen wurden.Die genaue Reihenfolge der Direktkandidatinnen und -kandidaten vonParteien als Kreiswahlvorschläge und der Landeslisten auf denStimmzetteln in den einzelnen Ländern steht unterwww.bundeswahlleiter.de zur Verfügung. Zugelassene Wahlvorschlägeerscheinen selbst dann auf dem Stimmzettel, wenn eine Parteinachträglich erklärt, sie wolle auf die Teilnahme an der Wahlverzichten.Weitere Auskünfte gibt:Büro des Bundeswahlleiters Telefon: 0611 75-4863www.bundeswahlleiter.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Der BundeswahlleiterPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.deOriginal-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell