Moskau (ots/PRNewswire) - Am 23. September haben im Rahmen derFeierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Aufnahme von diplomatischenBeziehungen zwischen China und Russland eine Reihe von kulturellenAktivitäten unter dem Titel "Kultur von China, Charme von Jilin"offiziell im Messezentrum der Errungenschaften der Nationalwirtschaftin Russland begonnen. Diese Veranstaltung wird von der Volksregierungder Provinz Jilin, dem Büro für ausländische chinesischeAngelegenheiten des Staatsrats und dem Russisch-ChinesischenFreundschaftsverband ausgerichtet.Als ein bedeutender Teil der Veranstaltung wird eine Ausstellung,die den 70. Jahrestag der Einrichtung diplomatischer Beziehungenzwischen China und Russland zum Thema hat, eine Woche lang zu sehensein. Die Ausstellung ist in drei Abschnitte unterteilt, die diemenschliche, ökologische und gesellschaftliche Schönheit von Jilinund die authentische Geschichte von Jilin für das russische Publikumpräsentiert.Laut Hanhui Zhang, dem chinesischen Botschafter in Russland,markiert dieses Jahr das 70. jährige Jubiläum der Aufnahmediplomatischer Beziehungen zwischen China und Russland. DieseVeranstaltung wird den kulturellen Austausch und die Kooperationzwischen den beiden Ländern vertiefen und engere Bande zwischen denbeiden Völkern knüpfen.Yugang Shi, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomiteesder Provinz Jilin und Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit,sagte, er hoffe, die Veranstaltung werde die Kooperation undEntwicklung in den beiden Ländern unterstützen und gegenseitigesVerständnis und Vertrauen zwischen den beiden Völkern fördern.Ivan Melnikov, Erster Vizevorsitzender der Staatsduma, zufolge istdieses Ereignis von großer Bedeutung, mit dem der 70. Jahrestag derAufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Russlandgefeiert, kultureller Austausch und Kooperation gefördert und dierussisch-chinesische Freundschaft gestärkt wird.Galina Kulikova, Erste Vizevorsitzende des Russisch-ChinesischenFreundschaftsverbandes, zufolge spielt die Provinz Jilin einewichtige Rolle in der russisch-chinesischen Kooperation. Die Menschender beiden Länder haben vieles gemeinsam.Die Veranstaltung hat in Russland viel Aufmerksamkeit erhalten.Vertreter der Lokalregierungen von Moskau, Irkutsk, Ulyanovsk undOrenburg sowie Menschen aus allen Lebensbereichen nahmen an derEröffnungszeremonie teil.In den folgenden Tagen werden weitere Aktivitäten undVeranstaltungen stattfinden, wie etwa eine Orchesteraufführung vonRed Sorghum, ein Filmpanorama, eine Fotoausstellung, eine Ausstellungmit Arbeiten über das untrennbar verbundene kulturelle Vermächtnisund weitere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Kultur von Jilin.Dies ist das vierte Mal, das die Provinz Jilin kulturelleAktivitäten in Russland durchführt. Ab dem 26. September werden dieFeierlichkeiten mit weitere Geschichten aus Jilin in Nursultan,Kasachstan fortgesetzt.