Reifenwechseln ohne Rückenschmerzen: Auf das richtige Werkzeug kommt es an (FOTO)

Bremervörde (ots) -Bald ist es wieder so weit: Der Reifenwechsel für das Auto stehtan. Was für die meisten von uns nicht mehr als eine Fahrt in dieWerkstatt bedeutet, heißt für Kfz-Mechaniker: Reifenwechseln imAkkord. Keine leichte Aufgabe, denn selbst wer harte körperlicheArbeit gewohnt ist, kommt beim Dauer-Wechseln der schweren undmassiven Reifen an seine Grenzen. Um schmerzhaftenÜberlastungserscheinungen in Schultern, Armen und Rücken vorzubeugen,für den ist das richtige Werkzeug wichtig - wie der seit kurzemAGR-zertifizierte Power-Schlagschrauber miniMONSTER Xtremelight vonKS Tools.Rund 46,5 Millionen Pkws und 36.000 Kfz-Werkstätten gibt es inDeutschland. Und auch, wenn nicht jeder seine Reifen in derAutowerkstatt wechseln lässt, kommt dadurch im Frühjahr und Herbstfür jede einzelne Werkstatt ein ganz erhebliches Pensum zusammen.Spezielles Werkzeug, das die Belastung minimiert, kann dann einwahrer Segen sein. Das Expertengremium der Aktion Gesunder Rücken(AGR) e. V., bestehend aus Ärzten und Therapeuten, hat dasAGR-Gütesiegel hat nun erstmals an einen Schlagschrauber verliehenund diesen somit als besonders rückengerecht ausgezeichnet.Leicht und effektivUm die Muskeln in Nacken, Rücken, Schultern und Armen zuentlasten, ist ein geringes Gewicht bei maximaler Leistung undKraftübertragung die wichtigste Voraussetzung für ein rückengerechtesWerkzeug. Der AGR-zertifizierte miniMONSTER XtremelightPower-Schlagschrauber wiegt gerade einmal 1.000 Gramm und istangenehm leise. Diese Eigenschaften gehen aber nicht auf Kosten derLeistungsfähigkeit, die mit 10.000 Leerlauf-Umdrehungen und einemLöse-Drehmoment von 1.390 Nm überzeugt. Ein weiteres ergonomischesPlus: Das Gerät liegt gut in der Hand und kann auch einhändig mitsicherem Griff bedient werden. Weitere Kriterien der AGR sindkomfortable und intuitiv nutzbare Bedienelemente für Rechts- undLinkshänder sowie ein präzises, nutzerfreundliches Handling. AlsGrundvoraussetzung müssen die geltenden sicherheitstechnischenAnforderungen an das Gerät erfüllt sein, damit es mit demAGR-Gütesiegel ausgezeichnet werden kann.Weitere Infos unter www.agr-ev.de oderwww.agr-ev.de/druckluftschrauberWeiteres Bildmaterial kann unter www.lifepr.de/boxid/72445 oderwww.agr-ev.de/presseportal heruntergeladen werden.Über die AGRDie Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. arbeitet seit über 20Jahren daran, ein Bewusstsein für die Bedeutung rückengerechterVerhältnisse zu schaffen. Eine wichtige Entscheidungshilfe fürVerbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar.Alltagsgegenstände, die von unabhängigen medizinischen Gremien alsbesonders rückenfreundlich eingestuft werden, können mit demrenommierten Siegel ausgezeichnet werden. WeiterführendeInformationen zum AGR-Gütesiegel und zu zertifizierten Produkten gibtes unter www.ruecken-produkte.de.