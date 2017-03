Reifenwechsel o. k., Schneeketten oje! - Das erledigen Deutsche am Auto selbst

Saarbrücken (ots) -- Die große Mehrheit der Deutschen kann an ihrem Auto ohne Hilfeanderer das Scheibenwischwasser nachfüllen (91 Prozent) sowieden Ölstand (87 Prozent) und den Reifendruck prüfen (85Prozent).- 63 Prozent wissen, wie man ein Starthilfekabel nutzt, 55Prozent, wie man Reifen wechselt.Räder ohne Hilfe anderer zu montieren, halten die meistenAutofahrer noch für machbar - ganz im Gegensatz zum Anlegen vonSchneeketten. Welche Montage- und Wartungsarbeiten sich die Deutschenselbst zutrauen und ob Männer oder Frauen dabei besser abschneiden,zeigt jetzt eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt.(1) Was Autofahrer dabei beachten müssen, erklärt FrankBärnhof, Kfz-Versicherungsexperte von CosmosDirekt.1. Klare Sicht - der Wartungs-KlassikerWeitsicht liegt in der Natur der Deutschen: Laut forsa-Umfrage istdas Nachfüllen des Scheibenwischwassers für die meistenselbstverständlich - 91 Prozent aller Befragten erledigen diesselbst. Auch das Prüfen des Ölstandes (87 Prozent) und Reifendrucks(85 Prozent) traut sich die deutliche Mehrheit ohne fremde Hilfe zu.Tipp von Frank Bärnhof: "Wer seine Reifen nicht regelmäßigkontrolliert, riskiert höhere Kosten. Ist der Fülldruck zu niedrig,können sich die Autoreifen schneller abnutzen und das Fahrzeugverbraucht mehr Kraftstoff. Zudem verlängert sich der Bremsweg unddie Gefahr steigt, dass ein Reifen platzt."2. Batterie leer? Starthilfe ist gefragtDer Wagen springt nicht an, weil die Batterie leer ist? Für 63Prozent der Autofahrer kein Problem, denn sie wissen, wie man einStarthilfekabel benutzt. Im Vergleich zu Autofahrerinnen (40 Prozent)trauen sich mehr als doppelt so viele männliche Fahrer (84 Prozent)zu, die Batterie mithilfe des schwarzen und roten Kabels zuüberbrücken. Tipp von Frank Bärnhof: "Zuerst mit dem roten Kabel diePluspole beider Batterien verbinden. Dann das schwarze Kabel amMinuspol des Akkus im Spenderfahrzeug, dessen Motor laufen sollte,anklemmen und die andere Seite mit dem blanken Metall, die sogenannteMasse des Pannenautos verbinden. Nach der Starthilfe die Kabel inumgekehrter Reihenfolge wieder abklemmen. Hat ein Auto Starthilfebekommen, sollte man anschließend rund eine Stunde am Stück fahren -am besten über Land oder auf der Autobahn und nicht im Stadtverkehr.Nur dann kann die Lichtmaschine genügend Strom für mehrereAnlassvorgänge in den Akku einspeisen."3. Reifenwechsel: Männer schaffen es im HandumdrehenBeim Reifenwechsel zeigt sich ein deutlicher Unterschied: Acht vonzehn Autofahrern (80 Prozent) können die Montage ohne die Hilfeanderer durchführen - bei den weiblichen Befragten sind es 28Prozent. Tipp von Frank Bärnhof: "Wer den Reifenwechsel in Eigenregievornimmt, sollte sich an die Montageanleitung halten und das passendeWerkzeug verwenden, da sonst das Unfallrisiko steigt. Zudem ist eswichtig, zuerst Alter und Zustand der Reifen zu überprüfen.4. Montage-Skills im Osterurlaub: Für eine sichere FahrtMit dem Gepäckträger auf dem Dach und den Schneeketten im Gepäckin den Skiurlaub - 43 Prozent können nach eigener Aussage einenDachgepäckträger und 40 Prozent Schneeketten selbstständig anbringen.Im Geschlechter-Vergleich: Mehr als die Hälfte der männlichenAutofahrer können diese Kniffe (Dachgepäckträger 69 Prozent,Schneeketten 63 Prozent), aber nur 15 bzw. 16 Prozent der Frauen.Tipp von Frank Bärnhof: "Wird etwa durch eine heruntergefalleneDachbox ein Unfall verursacht, übernimmt in der Regel dieKfz-Haftpflichtversicherung des Verursachers die entstandenen Kosten.Schäden am eigenen Fahrzeug sind jedoch nicht über eineVollkaskoversicherung abgedeckt, da hierbei keine Fremdeinwirkung vonaußen die Ursache war."(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Autofahren im Winter" desMeinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. ImDezember 2016 wurden in Deutschland 1.501 Personen ab 18 Jahrenbefragt, darunter 1.314 Autobesitzer. Wintersaison hier von Oktoberbis April.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/faktencheck-autowartungInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unterwww.cosmosdirekt.de.Pressekontakt:Ihre AnsprechpartnerStefan GöbelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7100Telefax: 0681 966-6662E-Mail: stefan.goebel@cosmosdirekt.deSabine GemballaUnternehmenskommunikationTelefon: 0681 966-7560Telefax: 0681 966-6662E-Mail: sabine.gemballa@cosmosdirekt.deOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell