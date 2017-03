Reifenkauf: Was ist Autofahrern wirklich wichtig?

Bielefeld/Hannover (ots) - Eine gute Bereifung ist für Autofahrerin Deutschland von zentraler Bedeutung: Beim Reifenkauf setzen sieinsbesondere auf Qualität sowie sichere, komfortable und langlebigeProdukte. Dies ist das Ergebnis einer Befragung von 979 Autofahrern,durchgeführt vom Reifenfachdiscounter reifen.com (http://www.reifen.com ).Entscheidende Faktoren bei der Reifenwahl ("wichtig" oder "sehrwichtig") sind die Fahrsicherheit und die Qualität (jeweils 99Prozent). Es folgen der Fahrkomfort (87 Prozent) und dieLanglebigkeit des Produkts (86 Prozent). Wichtig, wenn auch wenigerexponiert, sind zudem der Anschaffungspreis (79 Prozent) sowieVerkaufs- und Rabattaktionen (66 Prozent).Immerhin bei jedem Zweiten finden inzwischen auch zeitgemäßeFaktoren bei der Entscheidung Berücksichtigung, wie etwa innovativeKonzepte bei Materialien und Verarbeitung (53 Prozent) oder einefaire Produktion (54 Prozent). Ähnliches gilt für eineumweltfreundliche Produktion des Reifens, für die sich 50 Prozent derBefragten begeistern können.Autofahrer vertrauen der Empfehlung ihres ReifenhändlersAuch guter Rat ist gern gesehen: Autofahrer vertrauen dabei derEmpfehlung ihres Reifenhändlers (42 Prozent) noch weit mehr als dervon Freunden (36 Prozent). Den geringsten Einfluss überhaupt übtWerbung in Print- und Onlinemedien sowie im Fernsehen aus: Nur etwajeder Elfte glaubt, sich dadurch in seiner Kaufentscheidungbeeinflussen zu lassen.Und was ist Autofahrern wichtig, wenn sie professionelle Hilfebeim Reifentausch in Anspruch nehmen? Mit 97 Prozent an erster Stellerangiert die fachmännische Durchführung, dicht gefolgt vom Preis derMontage (89 Prozent) und der Altreifen-Entsorgung (80 Prozent). Amwenigsten gefragt sind weitere Services rund ums Auto - nur 25Prozent legen Wert darauf.Der Reifenfachdiscounter reifen.com hat 979 Autofahrer vom 16. bis27. Februar 2017 online befragt.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands erster Reifenfachdiscounter mitbreitem Angebot an günstigen Markenreifen. In Deutschland gibt es 37Filialen, den Onlineshop reifen.com (2014, 2015 und 2016 in FolgeBranchensieger Online-Reifenhandel bei Deutschlands bedeutendstemService-Ranking "Service-Champions") und 2.650 Montagepartner, dieServiceleistungen erbringen. In Frankreich, Österreich, Italien, derSchweiz und Dänemark sind es je ein weiterer Shop und 2.780Montagepartner. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowieZubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell