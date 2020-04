Reifenhersteller Michelin produziert Schutzmasken

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

HALLSTADT (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Michelin will in seinem Werk bei Bamberg chirurgische Masken herstellen.



Die Produktion am oberfränkischen Standort in Hallstadt beginne noch diese Woche, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Trotzdem bleibe es bei der geplanten Werksschließung bis Ende Januar. Im September 2019 hatte Michelin mitgeteilt, dass die Fabrik mit etwa 860 Mitarbeitern geschlossen wird.

Auch andere Michelin-Werke, etwa in Karlsruhe, Bad Kreuznach und Homburg, steigen in die Produktion ein. Ab Mai sollen pro Woche so mindestens 20 000 Masken angefertigt werden.

Außerdem will das französische Unternehmen nach eigenen Angaben bis Ende Juni fünf Millionen wiederverwendbare Schutzmasken herstellen. Sie enthalten waschbare Filter und können demnach bis zu 100 Mal benutzt werden./miu/DP/fba