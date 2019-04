Reifenhersteller Michelin kündigt Aktienrückkauf an - Ziele 2020 bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Der französische Reifenhersteller Michelin hat seinen zuversichtlichen Ausblick auf 2020 bestätigt.



Außerdem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von 2019 bis 2023 in Höhe von 500 Millionen Euro, wie es am Donnerstag in Clermont-Ferrand mitteilte. An der Börse legte die Aktie am Nachmittag um 0,4 Prozent zu./elm/he