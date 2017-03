Reifen, Licht und Bremsen gründlich prüfen / Auch Fahrräder und Pedelecs brauchen einen Frühjahrscheck

München (ots) - Für den Weg zur Arbeitsstelle oder die Fahrt zumPark-and-ride-Platz: Im Frühjahr wird das Zweirad für viele Streckenwieder eine Alternative zum Auto. Nach dem Ausmotten solltenRadfahrer ihr Gefährt gründlich überprüfen. Der ADAC hatInformationen zusammengestellt, was bei einem Frühlingscheck anFahrrad und Pedelec zu beachten ist.Zweiradfahrer sollten den passenden Reifendruck einstellen undeinen Blick auf den Zustand der Reifen werfen. Für schnelle Pedelecsbis Tempo 45 ("S-Pedelecs") gilt eine Mindestprofiltiefe von einemMillimeter. Auch Pneus für Fahrräder und normale Pedelecs solltenüber ein ausreichendes Profil verfügen. Bei porösen Reifen ist einAustausch unumgänglich.Wichtig sind außerdem ein Check der Beleuchtung und eine Kontrolleder Bremsen. Durch Korrosion neigen vor allem Scheibenbremsen nachder Winterpause zu besonders heftiger Reaktion. Daher ist bei denersten Touren nach der Winterpause eine vorsichtige Fahrweisegeboten. Bei mangelnder Bremskraft lassen sich Bremsen mit Seilzugbegrenzt nachstellen.Für eine gut funktionierende Kettenschaltung ist Sauberkeitwichtig. Umwerfer und Ritzel sollten grob gereinigt, die Ketteanschließend geölt werden. Überschüssiges Fett oder Öl kann man miteinem Tuch entfernen.Akkus bei Pedelecs können sich während der Winterpause entladen,bei unsachgemäßer Lagerung sind außerdem Frostschäden möglich. DerADAC rät zudem, Akkus in trockenen, normal temperierten Räumen zuladen und die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu beachten.Empfehlenswert ist alljährlich eine Inspektion, die vieleFachgeschäfte für rund 50 Euro anbieten. Der Blick einesZweiradprofis hilft, versteckte Mängel zu erkennen und teureFolgeschäden zu vermeiden.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationJohannes BoosTel.: ++49 (0)89 / 7676-2078johannes.boos@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell