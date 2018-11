"Reifen-Knigge": Diese Empfehlungen sollten Sie als Autofahrer beachten

Hannover (ots) - Autoreifen halten eine Menge aus - doch manche"Misshandlungen" nehmen sie krumm. Dies betrifft die Fahrweise ebensowie die Montage und die Lagerung. Wie Autofahrer sich richtigverhalten, um gravierenden Defekten vorzubeugen, erklärt HeikoKnigge, Geschäftsführer des Reifenspezialisten reifen.com(http://www.reifen.com):1) Spitzen Gegenständen ausweichen - und keine hohenBordsteinkanten hinauffahren! "Verletzungen" durch Scherbenoder Nägel führen dazu, dass Wasser ins Innere eindringt undder Stahlmantel korrodiert, der sich schließlich von derLauffläche ablöst. Beim Auffahren auf Bordsteinkanten wiederumkommt es zu Quetschungen, die die Karkasse beschädigen -schlimmstenfalls droht der gefürchtete "Reifenplatzer".2) Zu niedriger Reifendruck ist Gift! Bei Niedrigdruck nutzen sichReifen viel schneller ab - zudem verformt sich der Unterbau,wobei Drähte des "Geflechtes" brechen. Defekte Reifen bergenein hohes Unfallrisiko.3) Reifen-Höchstgeschwindigkeit beachten! Überschreiten führt zuübermäßiger Erwärmung, Brüchen und Profilablösung. Es droht ein"Platzer".4) Reifenwechsel vom Profi! Unsachgemäße Montage allein kann schonirreparable Schäden verursachen. Wer sich nicht auskennt,sollte sich lieber an einen Fachmann wenden.5) Reifen richtig lagern! Kompletträder mit leicht erhöhtemReifendruck (etwa 0,5 Bar mehr) übereinander liegend und Reifenohne Felgen senkrecht stehend lagern - Letztere hin und wiederdrehen. Für das Einlagern eignen sich dunkle, kühle Räume -alternativ bietet sich eine professionelle Einlagerung beimSpezialisten an.Heiko Knigge: "Wenn Sie diese Regeln und Hinweise beherzigen,werden Sie an Ihren Reifen lange Freude haben!"Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands Multi-Channel-Spezialist für Reifenund Räder mit breitem Angebot. In Deutschland gibt es 37 Filialen,den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2018 BranchensiegerOnline-Reifenhandel bei Deutschlands bedeutendstem Service-Ranking"Service-Champions") und 3.300 Montagepartner, die Serviceleistungenerbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowieZubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell