Reichster Mensch der Welt: Bezos wieder an der Spitze!

Jeff Bezos ist wieder einmal der reichste Mann der Welt.

Dank des Rückgangs von Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA), dessen Aktie am Mittwoch um 2,4% fiel, konnte der Gründer von Amazon Inc. (NASDAQ:AMZN) laut Bloomberg Billionaires Index seinen Platz an der Spitze der Liste der reichsten Menschen der Welt zurück.

Mit einem persönlichen Vermögen von 191 Mrd. Dollar setzt sich Bezos ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung