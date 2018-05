Reichskanzler in Zeiten des Umbruchs

Baden-Baden (ots) -45-minütige SWR Doku "Prinz Max von Baden - Kanzler zwischenKaiserreich und Republik" / Sonntag, 10. Juni 2018, 20:15 Uhr, SWRFernsehenHerbst 1918. Seit mehr als vier Jahren tobt der Erste Weltkrieg.Millionen von Soldaten sind gestorben. Die deutsche Niederlage istunabwendbar. In dieser Krise wird ein politisch unerfahrener Mann zumReichskanzler ernannt: Prinz Max von Baden. Er soll einenWaffenstillstand aushandeln und die Monarchie in Deutschland retten.Die Aufgabe gleicht einem Himmelfahrtskommando. Was bewegt denAristokraten und Schöngeist, auf der großen politischen Bühne zuagieren? Die Dokumentation "Prinz Max von Baden - Kanzler zwischenKaiserreich und Republik" von Holger Preuße begleitet Bernhard Prinzvon Baden, den Urenkel des Reichskanzlers, und den Historiker KonradKrimm auf einer historischen Spurensuche. Die Ausstrahlung ist am 10.Juni um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Lebensstationen eines AußenseitersBernhard Prinz von Baden will herausfinden, wie Prinz Max gedachtund gehandelt hat, und zeigen, wie vielseitig dessen Leben war. DieRecherchen führen nach Schloss Salem, wohin sich Max von Baden nachseiner Reichskanzlerschaft zurückgezogen und das bekannte Internatgegründet hat. Der Film folgt ihm auch ins GenerallandesarchivKarlsruhe, wo Prinz Bernhard gemeinsam mit dem Historiker KonradKrimm den Nachlass seines Ahnen sichtet. Die Spurensuche führt weitervon Karlsruhe nach Capri am Golf von Neapel. Dort ließen sich PrinzMax und seine Frau Marie Luise von einem Arzt therapeutisch beraten,nachdem sich auch nach mehreren Jahren kein Nachwuchs einstellte.Prinz Max fühlte sich eher zu Männern hingezogen als zu Frauen. Dochda sein Vetter, Großherzog Friedrich II., kinderlos blieb, sah sichPrinz Max stets dem Druck ausgesetzt, für den dynastischenFortbestand des Hauses Baden zu sorgen.Übergang von der Monarchie zur RepublikPrinz Max galt als Hoffnungsträger, der Deutschland aus der Kriseam Ende des Ersten Weltkrieges herausführen sollte. Doch seineAmtszeit endete schon nach fünf Wochen. Angesichts des wachsendenDrucks von der Straße konnte er die Monarchie nicht mehr retten, am9. November 1918 verkündete er die Abdankung von Kaiser Wilhelm II.und übergab das Amt des Reichskanzlers an den SozialdemokratenFriedrich Ebert. Damit machte Prinz Max den Weg frei für die ersteDemokratie in Deutschland - und wurde somit zum Kanzler zwischenKaiserreich und Republik.Mentoren und VertrauteZu den geistigen Mentoren und engen Vertrauten des Prinzen Maxzählten der evangelische Theologe Johannes Müller ebenso wie CosimaWagner, die Witwe des Komponisten Richard Wagner. Sie war eine ArtErsatzmutter und Seelentrösterin für ihn. Mit Johannes Müller konntePrinz Max über seine Homosexualität sprechen.Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen""Prinz Max von Baden - Kanzler zwischen Kaiserreich und Republik"gehört zur Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen". Diese bietet demPublikum am Sonntagabend um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen aufwendigproduzierte Dokus zu unterschiedlichsten Wissensgebieten aus demdeutschen Südwesten. Darunter Alltags, Technik- oderKulturgeschichte, aber auch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise,Tiere und Natur.Sendung"Prinz Max von Baden - Kanzler zwischen Kaiserreich und Republik"wird am Sonntag, 10. Juni 2018 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.Fotos über www.ARD-foto.de. Akkreditierte Journalisten können denFilm anschauen auf www.presseportal.swr.de.Pressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell