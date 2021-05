Reichmuth & Co.: Check-Up Mai 2021

Mai 2021 – Vor einem Jahr erinnerten leere Autobahnen an die Ölkrise in den 70er Jahren. Dieses Mal waren es die staatlichen Maßnahmen auf die Corona-Pandemie, welche die Autobahnen leerfegten.

In den 70ern reagierten viele Länder, allen voran die USA, mit staatlichen Nachfrageprogrammen und einer expansiven Geldpolitik. Die Ölkrise wurde monetarisiert, ausser in der Schweiz und in Deutschland. Der Effekt



