Die Reichen sind erneut 40 % reicher geworden: Neidisch? Profitiere doch einfach mit

Die Reichen sind wieder reicher geworden und viele meckern darüber, wie unverschämt vermögend so mancher ist. Jeff Bezos kauft sich ein neues Haus und eine Yacht. Vom Scheidungsvolumen von Bill Gates könnte man vermutlich einen ganz Staatshaushalt finanzieren. Bla, bli, blu. Wir kennen die gängigen Beiträge.

Allerdings solltest du nicht neidisch sein. Stattdessen könntest du dir eher überlegen, mithilfe der Reichen zu profitieren. Die meisten von ihnen machen nämlich etwas, was neidische Deutsche nicht machen. Lass uns einmal auf Spurensuche gehen, was der Grund ist, warum ihr Vermögen zuletzt um 40 % gewachsen ist.

Die Reichen werden immer reicher!

Ja, es stimmt: Die Reichen werden immer reicher. Der US-amerikanische Nachrichtendienst Bloomberg hat jetzt ein weiteres Mal nachgerechnet und kommt zu dem Fazit: Das Vermögen der Superreichen (der 500 vermögendsten Menschen unseres Planeten) ist seit Beginn der Pandemie um 40 % gestiegen. Falls du lieber absolute Zahlen magst: Zuletzt belief sich deren Vermögen auf sage und schreibe 8,4 Billionen US-Dollar. In Euro umgerechnet entspricht das einem Wert von 6,9 Billionen Euro.

Sollten deren Steuern erhöht werden? Ist all das noch gerecht? Fragen, die heiß diskutiert werden. Auch weil die Politik vermutlich gerne etwas von dieser Geldquelle abzapfen will. Allerdings wage ich mal die kühne Behauptung: Viele Reiche haben es sich verdient. Beziehungsweise haben etwas gewagt und gewonnen. Nicht umsonst führt Jeff Bezos diese Liste an. Gefolgt von einem Elon Musk, einem Warren Buffett oder auch einem Bill Gates. Allesamt sind wichtige Persönlichkeiten, die maßgebliche Anteile an superwichtigen und führenden Weltkonzernen besitzen.

Anstatt neidisch auf die Reichen zu sein und unberechtigterweise (ja, ich sage das einfach mal so dreist) etwas zu fordern, könntest du einen anderen Ansatz wählen. Nämlich den, selbst etwas zu riskieren und dein Geld in starke Unternehmen zu investieren. Sowie mithilfe der Reichen ebenfalls reicher zu werden. Der Anstieg der Vermögen ist schließlich auf steigende Aktienkurse zurückzuführen.

Ist das „nicht sicher genug“?

Ich kenne den Einwand vieler hierzulande: „Aktien? Nee, voll unsicher!“ Aber wo wir gerade beim Thema Sicherheit sind: Welche Sicherheiten besaßen Jeff Bezos und Bill Gates, als sie angefangen haben? Teilweise aus ihren Garagen heraus? Da wären wir wiederum beim Thema Wagemut und Tatendrang und der persönlichen Leistung für den Reichtum.

Mit Blick auf diese Faktoren könnte die Neiddebatte vielleicht ein wenig verschwinden. Und wenn du etwas Positives mitnehmen möchtest: Auch du kannst ein Stück des Reichtums der Reichen abbekommen. Ganz einfach indem du bereit bist, etwas zu investieren. Und selbst ein Risiko eingehst, um deinen Vermögensaufbau zu beschleunigen.

