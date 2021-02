Reich werden mit Wachstumsaktien? Behalte diese 3 Dinge im Auge!

Du willst reich werden mit Wachstumsaktien? Falls ja, hast du dir vom Grundsatz her einen renditestarken Ansatz ausgewählt. Viele trendstarke Wachstumsgeschichten mit Megatrends in der Hinterhand bieten eine Menge langfristiges Potenzial. Aber das weißt du bestimmt schon.

Wenn du reich mit Wachstumsaktien werden möchtest, solltest du jedoch auch noch einige andere Dinge in den Fokus rücken, als bloß die Auswahl deiner Aktien. Hier sind drei Aspekte, die ebenfalls wichtig sind. Und über die du als Foolisher Investor zumindest einmal nachdenken solltest.

Diversifikation & Allokation

Wenn du mit Wachstumsaktien reich werden möchtest, sollten zwei Dinge deinen Portfolio-Ansatz bestimmen: Diversifikation und auch die Allokation. Das kann für dein Renditepotenzial wirklich von entscheidender Bedeutung sein.

Mit der Diversifikation legst du eine grundsätzliche Weichenstellung, wie breit gestreut dein Portfolio sein soll. Oder, anders ausgedrückt: Wie sehr deine Wachstumschancen verteilt sind. Nicht jede Aktie, in die du investierst, muss schließlich zwingend zu einer Kursrakete werden. Neben der reinen Breite der Diversifikation solltest du auch auf die Qualität achten. Wer beispielsweise in 15 Aktien aus einem Megatrend investiert, der ist weiterhin dem Risiko des Gesamtmarktes ausgesetzt. Grundsätzlich gilt außerdem: Ein konzentrierterer Ansatz kann größere Chancen eröffnen, erhöht aber auch das Risiko.

Auch die Allokation ist wichtig. Hier legst du fest, welcher Aktie du das meiste Potenzial zutraust und welche möglicherweise zu risikoreich ist, um eine große Position einzugehen. Möglicherweise ist die Allokation sogar noch wichtiger, wenn es um das Chance-Risiko-Verhältnis des Gesamtportfolios geht. In gewisser Weise ist das die Diversifikation weitergedacht.

Reich mit Wachstumsaktien: Unternehmensorientiert

Foolishe Investoren wissen außerdem: Ein unternehmensorientierter Ansatz führt langfristig zum Erfolg. Das gilt auch, wenn du reich mit Wachstumsaktien werden möchtest. Möglicherweise mehr denn je, wie wir im Folgenden gleich sehen werden.

Ein starker Megatrend kann natürlich ein Wegbereiter eines soliden Wachstums sein. Trotzdem müssen Foolishe Investoren sich die Frage stellen: Warum wird außerdem Unternehmen X in besonderem Maße von diesem Marktwachstum profitieren können? Was ist der potenzielle Wettbewerbsvorteil? Mittel- bis langfristig wird es in der Regel schließlich nicht bloß einen Marktakteur geben. Nein, sondern auch Konkurrenten.

Das zeigt: Ein unternehmensorientierter Ansatz ist besonders wichtig, wenn du reich mit Wachstumsaktien werden möchtest. Wer das Unternehmen in den Fokus rückt und nicht den Megatrend, der stellt ebenfalls eine entscheidende Weiche.

Bewertung nicht vergessen

Zu guter Letzt müssen Foolishe Investoren auch bei Wachstumsaktien die fundamentale Bewertung würdigen. Bei Wachstumsaktien ist das natürlich ein kleines bisschen schwieriger. Viele Aktien werden mit Kurs-Umsatz-Verhältnissen im höheren einstelligen bis deutlich zweistelligen Wert bewertet. Das macht es häufig etwas schwieriger. Zumal viele Wachstumsaktien nicht profitabel sind.

Wer mit Wachstumsaktien reich werden möchte, der muss trotzdem auf die Bewertung achten und auf eine günstige Ausgangslage setzen. Ein wichtiges Mittel kann die Marktkapitalisierung sein. Hier zeigt sich mir jedenfalls häufig, wo langfristig noch Potenzial lauern kann.

Reich mit Wachstumsaktien

Wenn du mit Wachstumsaktien reich werden möchtest, so wirst du langfristig trotzdem eine Menge Dinge beachten müssen. Das Unternehmen besitzt Priorität, aber auch Diversifikation und Allokation sind wichtig. Gelingt es dir, gute Entscheidungen zu treffen, so steht deinem Ziel trotzdem nichts im Wege.

