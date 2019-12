Reich werden mit Dividenden – 2 Aktien mit über 9 % Rendite!

Weitere Suchergebnisse zu "Senior Housing Properties":

Welcher Investor träumt nicht davon? Vielleicht eine oder sogar zwei Aktien im Portfolio zu besitzen, die eine richtig hohe Dividendenrendite mit sich bringen – am besten über der magischen 10-%-Grenze! Denn die saftigen Dividendenzahlungen machen uns nicht nur glücklich, sondern ermöglichen es uns auch, die Dividenden zu reinvestieren und somit den Zinseszinseffekt für uns arbeiten zu lassen.

Heute möchte ich dir zwei solcher High-Yield-Aktien vorstellen, die momentan mit Dividendenrenditen von über 9 % locken – eine davon sogar mit über 11 %! Sehen wir uns also gemeinsam an, um welche Unternehmen es sich handelt und was es mit diesen hohen Dividendenzahlungen auf sich hat.

Tanger Factory Outlet Centers

Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) ist ein amerikanischer Privat-Equity-Investor, der an einem großen Portfolio an Outlet-Shoppingcentern in verschiedenen Staaten der USA beteiligt ist. Die jeweiligen Shoppingcenter beinhalten Geschäfte von diversen bekannten Marken.

Der Kurs der Aktie ist in der Vergangenheit ziemlich abgerutscht, da sich gewissermaßen eine Angst bezüglich des stationären Handels aufgetan hat. Der breite Markt befürchtet möglicherweise, dass das Unternehmen nicht mehr lange mit der Konkurrenz aus dem Onlinebereich mithalten kann.

Durch den Kursrutsch ergibt sich aktuell eine Dividendenrendite in Höhe von 9,08 % – ganz schön viel, wenn du mich fragst. Vor allem wenn man bedenkt, dass es sich hier um ein vermeintlich sicheres Geschäftsmodell handelt. Das Management hat sogar kürzlich seine Jahresprognose angehoben, was auf den ersten Blick nicht gegen die Aktie zu sprechen scheint.

Senior Housing Properties Trust

Bei Senior Housing Properties Trust (WKN: 928485) handelt es sich um einen REIT (Real Estate Investment Trust) mit Fokus auf Immobilien für betreutes Wohnen im Alter. Zusätzlich gehören auch Immobilien zum Portfolio des REITs, die an medizinische Dienstleister vermietet werden. An und für sich also auch ein vermeintlich defensives und sicheres Geschäftsmodell – vor allem weil der demografische Wandel und der zunehmende Bedarf an medizinischer Versorgung dem REIT in die Karten spielen dürfte.

Doch auch Senior Housing musste einen Kurssturz hinnehmen, der vorwiegend darauf zurückzuführen ist, dass Five Star, der größte Mietkunde von Senior, in starke finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist. Von diesem einen Kunden hängt derart viel ab, dass man beschlossen hat, die Miete von Five Star zu kürzen und Five Star zu übernehmen.

Dieser Prozess dauert bereits einige Monate im laufenden Jahr und wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr über die Bühne sein. Sobald hier mögliche Synergien freigesetzt werden, könnte Senior Housing sogar ein interessanter Turnaround-Kandidat sein. Im Moment winken jedenfalls, trotz einer vorgenommenen Dividendenhalbierung, sagenhafte 11,76 % Dividendenrendite – wow!

Achtung vor der Dividendenfalle

Solche hohen Dividendenrenditen kommen meistens zustande, wenn der Kurs einer Aktie ziemlich stark fällt. Denn dann wird die zuletzt ausgeschüttete Dividende auf Jahresbasis dem niedrigen Kurs gegenübergestellt. Man muss sich daher als Foolisher Investor immer die Frage stellen: Warum ist der Kurs der Aktie so stark gefallen? Dazu muss man oft tiefer graben und versuchen, sich einen guten Einblick in die Geschäfte des Unternehmens zu verschaffen.

Wenn man sich nach einer umfassenden Analyse immer noch sicher ist, dass das Geschäft zukünftig Bestand haben kann und sogar noch erfolgreich ist, könnte man eine tolle Chance entdeckt haben, bei der man eine hohe Dividendenrendite einstreichen und zusätzlich möglicherweise von steigenden Kursen profitieren könnte.

Doch eines möchte ich dir ganz klar mit auf den Weg geben: Kaufe niemals eine Aktie aus reiner Gier auf die hohe Dividendenrendite. Zu oft ist das Geschäft des Unternehmens nachhaltig so geschädigt, dass die Dividende gekürzt oder gestrichen werden muss oder das Unternehmen sogar eine Pleite nicht abwenden kann – so wird man dann definitiv nicht reich.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Senior Housing Properties Trust. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers.

