Rehlinger will Unternehmen ohne Tarifbestimmungen von öffentlichen Aufträgen in Milliardenhöhe ausschließen

Düsseldorf (ots) - Die stellvertretende SPD-Vorsitzende undWirtschaftsministerin des Saarlandes, Anke Rehlinger, will die Einhaltung vonTarifbestimmungen zur Bedingung für öffentliche Aufträge in Milliardenhöhemachen. "Wir müssen den Niedriglohnsektor massiv zurückdrängen, aber auch dafürsorgen, dass die Löhne insgesamt steigen", sagte Rehlinger der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag). "Das geht nicht, solange Unternehmen aus derTarifbindung fliehen", fügte die stellvertretende Ministerpräsidentin hinzu."Ich bin dafür, dass Bund, Länder und Kommunen künftig nur noch öffentlicheAufträge an Unternehmen vergeben dürfen, wenn die sich an Tarifbestimmungenhalten", sagte sie. Der Staat müsse mit gutem Beispiel vorangehen und dürfe keinLohndumping durch Steuergelder finanzieren. "Immerhin vergibt der Staat Aufträgefür rund 400 Milliarden Euro pro Jahr, das ist eine enorme Marktmacht", sagteRehlinger und verwies auf das sogenannte Fairer-Lohn-Gesetz aus dem Saarland,das Schule machen sollte.