Rehberg/Uhl: Blockchain-Zeitalter rechtssicher ausgestalten

Berlin (ots) - Haushaltsausschuss fördert Erforschung des Rechtsrahmens fürIT-SchlüsseltechnologieAm gestrigen Donnerstag, 14. November 2019, hat der Haushaltsausschuss desDeutschen Bundestages im Rahmen der Einzelplanberatung wichtige Änderungen amEtat des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz beschlossen.Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Eckhardt Rehberg und der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss,Markus Uhl:Eckhardt Rehberg: "Unsere heutigen Beschlüsse zeigen einmal mehr, wie wichtigdas Thema Blockchain für uns ist. In den kommenden Jahren werden wir daher dasProjekt "Blockchain und Recht" des Instituts für das Recht der Digitalisierung(IRDi) an der Philipps-Universität in Marburg fördern, um die enormenRechtsunsicherheiten bei der Technologie zu beseitigen, die derzeit nochunternehmerische Initiativen behindern.Die internationalen Wettbewerber in den USA und Asien sind in vielenFragestellungen bereits aktiv geworden, während sich die EU noch in derSondierungsphase befindet. Dementsprechend unterstützen wir das MarburgerForschungsprojekt 'Blockchain und Recht' mit 150.000 Euro im Jahr 2020, für diebeiden dann folgenden Jahre mit jeweils 300.000 Euro und 2023 noch einmal mit150.00 Euro."Markus Uhl: "Das Projekt "Blockchain und Recht" wird sich mit der Erforschungungeklärter Rechtsfragen etwa im Bereich der Kryptowährungen und -anlagen oderder öffentlichen Register, wie etwa der Tauglichkeit der Blockchain für dieFührung von Grundbuch und Handelsregister beschäftigen. Auch das Wahlrecht, alsodie Durchführung rechtssicherer Internet-Wahlen mittels der neuenSchlüssel-Technologie, steht auf der Agenda. Dabei wird das IRDi natürlich auchdie Rechtsnatur der Blockchain und das auf sie anwendbare Recht definieren. Aufdiese Weise werden wir die rechtssichere Digitalisierung im Sinne derGesellschaft, des Staates und der Wirtschaft weiter vorantreiben und unsinternational einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell