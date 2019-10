Rehberg: Steuermehreinnahmen für Digitalfonds verwenden

Berlin (ots) - Keine weitere Entlastung der Länder und KommunenDer Arbeitskreis Steuerschätzungen hat heute seine aktuelle Prognose vorgelegt.Dazu erklärt der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Eckhardt Rehberg:"Die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag wird sich dafür einsetzen, dieSteuermehreinnahmen dieses Jahres vollständig für den Digitalfonds zu verwenden.Hier wird das Geld am dringendsten gebraucht, um zügig die Schulen zudigitalisieren und den Breitbandausbau voranzutreiben. Bisher stehen imDigitalfonds lediglich 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung, davon 30 Prozent fürden Digitalpakt Schule. Damit wird der Digitalfonds in absehbarer Zeitunterfinanziert sein. Die eingeplanten Erlöse aus der 5G-Auktion in Höhe von 6,5Milliarden Euro werden erst in kleinen Raten über zwölf Jahre bis 2030 von denMobilfunkbetreibern an den Digitalfonds überwiesen. So viel Zeit haben wirnicht. Wir müssen jetzt den Digitalfonds finanziell absichern.Dauerhafte Steuersenkungen oder strukturelle Mehrausgaben wie die Grundrentekönnen wir mit den einmaligen Steuermehreinnahmen dieses Jahres nichtfinanzieren. In den Folgejahren klafft weiter eine große strukturelle Lücke imBundeshaushalt, die wir nur durch hohe Entnahmen aus der Rücklage decken können.Zudem gilt: Der erste Soli-Abbauschritt um rund 10 Milliarden Euro ab 2021 istin der Steuerschätzung noch gar nicht berücksichtigt, da er noch keinbeschlossenes Gesetz ist. Erst in der nächsten Mai-Steuerschätzung 2020 wird derEffekt sichtbar. Die Steuereinnahmen des Bundes werden dann noch einmal um 10Milliarden Euro pro Jahr geringer ausfallen. Die Übernahme von Altschulden derKommunen durch den Bund, wie von Bundesfinanzminister Olaf Scholz gefordert, istmit den Zahlen der Steuerschätzung nicht zu rechtfertigen. Die Steuern vonLändern und Gemeinden wachsen deutlich schneller als die des Bundes. In diesemJahr haben die Länder erstmals ein größeres Steueraufkommen als der Bund. Diesist die Folge umfangreicher Entlastungen der Länder und Gemeinden über dieUmsatzsteuerverteilung zu Lasten des Bundes. Für weitere Entlastungen hat derBund keinen Spielraum mehr.Die Länder und Gemeinden müssen die Altschulden in eigener Verantwortung regeln,ohne Hilfe des Bundes und wie vom Grundgesetz vorgegeben. Auch bei denanstehenden Steuergesetzen, etwa im Rahmen des Klimapakets, müssen die Ländernund Gemeinden ihren Anteil an den Steuermindereinnahmen vollständig alleintragen. Der Bund kann es sich nicht leisten, immer weiter auf Steueraufkommen zuverzichten. Er muss seine eigenen Aufgaben erledigen können."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell