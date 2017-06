Rehberg: Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen stärkt Kompetenzen des Bundes

Berlin (ots) - Länder erhalten PlanungssicherheitDer Deutsche Bundestag hat am heutigen Donnerstag in 2./3. Lesungdie Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen beschlossen. Dazuerklärt der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Eckhardt Rehberg:"Der Deutsche Bundestag hat heute mit der Reform derBund-Länder-Finanzbeziehungen eines der zentralen Projekte dieserLegislaturperiode beschlossen. In intensiven Beratungen haben wir imparlamentarischen Verfahren noch weitreichende Änderungen amGesetzentwurf der Bundesregierung vorgenommen. Der letztlichgefundene Kompromiss ist aus gesamtstaatlicher Sicht ein Schritt indie richtige Richtung. Er enthält sowohl für den Bund als auch fürdie Länder insgesamt ausgewogene Verbesserungen.Den Ländern geben wir mit diesem Paket Planungssicherheit für dieZeit ab 2020, in der auch sie die verfassungsrechtlicheSchuldenbremse einhalten müssen. Der Bund ist den Ländern bis an dieGrenzen seiner eigenen Belastbarkeit entgegengekommen. Er zahlt ab2020 rund 10 Milliarden Euro jährlich in das Ausgleichssystem. Daswar das Ergebnis des Ländervorschlags vom Oktober 2016, den wir andieser Stelle während der Beratungen im Bundestag nicht in Fragegestellt haben.Eine wesentliche Konsequenz des Ländervorschlags ist, dass derBund im neuen System der Bund-Länder-Finanzbeziehungen mehr direkteund sichtbare Verantwortung für die Finanzlage der Länder bekommt.Wir haben das nicht angestrebt, stehen aber zu dem Kompromiss.Folgerichtig erhält der Bund in Zukunft zusätzliche Kompetenzensowie Steuerungs- und Kontrollrechte gegenüber den Ländern. Das eineist nicht ohne das andere möglich.Gerade bei den Steuerungs- und Kontrollrechten konnte die Union inden parlamentarischen Beratungen erhebliche Verbesserungen für denBund durchsetzen. Wenn der Bund den Ländern und Kommunen in ZukunftFinanzhilfen für Investitionen gewährt, wird er mehrMitwirkungsrechte bei der Programmausgestaltung haben. Die Regelungensollen sicherstellen, dass die Länder das Geld des Bundes auchtatsächlich für die vorgesehenen Zwecke verwenden. Nicht zuletzt inden Bereichen Kitaausbau und Sozialer Wohnungsbau hat sich gezeigt,dass dies nicht immer der Fall ist.Die Reform schafft zudem die verfassungsrechtliche Grundlage, dassder Bund finanzschwache Kommunen bei der Sanierung von Schulenunterstützen kann. Wir stellen hierfür zusätzlich 3,5 Milliarden Eurobereit und leisten damit einen wichtigen Beitrag für bessere Schulenin Deutschland. Das so genannte Kooperationsgebot des Grundgesetzesbleibt bestehen.Im Bereich Steuerverwaltung werden die Weisungsbefugnisse desBundes gegenüber den Ländern beim Vollzug der Steuergesetze gestärkt.Außerdem darf der Bundesrechnungshof zukünftig die Verwendung vonBundesmitteln durch Länder, Kommunen und Private umfassend prüfen.Der Stabilitätsrat, der aus den Finanzministern des Bundes und derLänder sowie dem Bundeswirtschaftsminister besteht, wird ab 2020überwachen, ob der Bund und die Länder jeweils die Schuldenbremseeinhalten.Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist die Einrichtung einerVerkehrsinfrastrukturgesellschaft. Der Bund ist damit bei derPrioritätensetzung seiner Verkehrsinvestitionen künftig weniger vonder Kooperationsbereitschaft und Leistungsfähigkeit derLandesstraßenbauverwaltungen abhängig. Ziel ist es,Straßenbaumaßnahmen schneller zu realisieren und Haushaltsmitteleffizienter einzusetzen. Eine Privatisierung deutscher Autobahnenwird es nicht geben. Die neue Infrastrukturgesellschaft, die künftigfür Bau und Erhalt der Autobahnen zuständig sein soll, bleibt imEigentum des Bundes."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell