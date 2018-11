Rehberg/Radomski: Koalition investiert in die Zukunftsthemen Bildung und Forschung

Berlin (ots) - Rekordhaushalt für das Bildungs- undForschungsministeriumDie Haushaltspolitiker der Koalition haben in derBereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des DeutschenBundestages am heutigen Donnerstag wichtige Änderungen im Haushaltdes Bundesministeriums für Bildung und Forschung beschlossen. Hierzuerklären der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und die zuständigeBerichterstatterin im Haushaltsausschuss, Kerstin Radomski:Eckhardt Rehberg: "Die Koalition hat klar die ZukunftsthemenBildung und Forschung priorisiert. Den Rekordhaushalt des Bildungs-und Forschungsministeriums für 2019 haben wir im parlamentarischenVerfahren daher nochmal um rund 123 Millionen erhöht. Davonprofitieren besonders die Wissenschaftsorganisationen. In dennächsten Jahren soll ein Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturund Geothermie sowie eine Außenstelle für "TranslationaleNeuroinflammation" entstehen. Des Weiteren bauen wir das FraunhoferInnovationsimpuls Zukunftsmarkt 'Smart Ocean' aus. DerForschungsstandort Deutschland wird damit gestärkt."Kerstin Radomski: "Im parlamentarischen Verfahren haben wir dierichtigen Weichen in der beruflichen Bildung und Forschung gestellt.Mit der Anschubfinanzierung für die Innovationswettbewerbe fördernwir die berufliche Bildung, um die Attraktivität der dualenAusbildung zu erhöhen. Zudem soll im nächsten Jahr dieInnovationsförderung in den ostdeutschen Bundesländern weiterhin imFokus stehen, um den Strukturwandel zu überwältigen. Dafür werden 10Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. Weitere 10 Millionen Eurofließen in die Arbeitsforschung, um die Folgen technologischerVeränderungen für die Arbeit der Zukunft zu ergründen. Dazu sollenauch regionale Kompetenzzentren der Arbeitsforschung gegründetwerden, um den Transfer vor Ort zu leisten.Zudem freue ich mich, dass wir für das nächste Jahr die Mittel fürden Start der Anschubfinanzierungsphase für das 'Center for AdvancedSystems Understanding' bereitstellen. Gemeinsam mit Polen soll an derSystemwissenschaft geforscht werden, um den komplexenHerausforderungen der Zukunft mit digitalen Methoden zu begegnen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell