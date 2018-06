Rehberg/Mattfeldt: Koalition stärkt die Luft- und Raumfahrt

Berlin (ots) - Etat des Luftfahrtforschungsprogramm und desNationalen Weltraumprogramms erhöhtDie Koalition hat in der Bereinigungssitzung desHaushaltsausschusses des Deutschen Bundestages am gestrigen Mittwoch,27. Juni 2018, Verbesserungen am Haushalt des Bundesministeriums fürWirtschaft und Energie vorgenommen. Hierzu erklären derhaushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, EckhardtRehberg, und der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss,Andreas Mattfeldt:Eckhardt Rehberg: "Die Koalition will dazu beitragen, dassDeutschland die Technologieführerschaft im Bereich Luft- undRaumfahrt verteidigt und erhöht die entsprechenden Förderprogrammedes Bundeswirtschaftsministeriums."Andreas Mattfeldt: "Zur Stärkung der Luftfahrtindustrie haben wirdas Luftfahrtforschungsprogramm um 5 Millionen Euro auf jetztinsgesamt gut 156 Millionen Euro angehoben. Es ist richtig undwichtig, diese für den deutschen Standortort strategisch wichtigeSchlüsselindustrie weiter zu stärken. Mit demLuftfahrtforschungsprogramm wollen wir dazu beitragen, dietechnologischen Fähigkeiten der Luftfahrtbranche weiter auszubauen.Darüber hinaus haben wir zur Stärkung der Komponenteninititative fürkleine und mittelständische Unternehmen (KMU) das NationaleWeltraumprogramm um 2 Millionen Euro auf jetzt insgesamt 278Millionen Euro hochgesetzt. KMU sind für den RaumfahrtstandortDeutschland unverzichtbar. Sie sind hochinnovativ und tragen ingroßem Maße dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands weiterauszubauen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell