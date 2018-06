Rehberg/Mattfeldt: Koalition stärkt mit dem EXIST-Programm die Gründerkultur

Berlin (ots) - Viele der geförderten Vorhaben führen zur Gründungeines UnternehmensDie Haushaltspolitiker der Koalition haben in derBereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des DeutschenBundestages am gestriegen Mittwoch, 27. Juni 2018, wichtigeÄnderungen im Haushalt des Bundesministeriums für Wirtschaft undEnergie beschlossen. Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecherder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und der zuständigeBerichterstatter im Haushaltsausschuss, Andreas Mattfeldt:Eckhardt Rehberg: "Die Koalition stellt dem Programm EXIST gutvier Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Hochschulen undForschungseinrichtungen sind wichtige Quellen für neue Technologienund Innovationen."Andreas Mattfeldt: "Für die Unterstützung der Gründerkulturstärken wir das überaus erfolgreiche EXIST-Programm. EXIST soll dabeihelfen, das Gründungsklima an Hochschulen und außeruniversitärenForschungseinrichtungen in Deutschland zu verbessern. Es stärktdarüber hinaus den Unternehmergeist in der Wissenschaft und steigertdie Anzahl technologieorientierter und wissensbasierterUnternehmensgründungen. Die jetzt insgesamt 40 Millionen Euro sindhervorragend angelegt.In der Förderlinie Gründerstipendium erfolgt bei 75 Prozent dergeförderten Vorhaben auch eine tatsächliche Unternehmensgründung. Inder Förderlinie Forschungstransfer sind es sogar über 80 Prozent. Diegegründeten Unternehmen entwickeln sich in der Regel zuMittelständlern mit teilweise über hundert Arbeitnehmern undMillionenumsätzen. EXIST trägt so dazu bei, dass die deutscheWirtschaft innovativ und wettbewerbsfähig bleibt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell