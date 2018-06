Rehberg/Mattfeldt: Koalition fördert den Mittelstand

Berlin (ots) - 550 Millionen Euro für das ZentraleInnovationsprogramm MittelstandAm heutigen Donnerstag, 7. Juni 2018, hat der Haushaltsausschussdes Deutschen Bundestages den Einzelplan des Bundesministeriums fürWirtschaft und Energie für das Haushaltsjahr 2018 beraten. Hierzuerklären der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss,Andreas Mattfeldt, und der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg:Andreas Mattfeldt: "Wir haben das Zentrale InnovationsprogrammMittelstand (ZIM), mit dem wir eine breite Palette vonInnovationsvorhaben von kleinen und mittelständischen Unternehmenfördern, wieder auf rund 550 Millionen Euro angehoben. In Deutschlandhaben wir einen starken innovativen Mittelstand, den wir weiterfördern wollen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen 99,3Prozent der Unternehmen in Deutschland aus und beschäftigen über 60Prozent der Arbeitnehmer. Aus diesem Grund müssen wir die KMUtatkräftig unterstützen. Der forschende Mittelstand ist für unserenWirtschaftsstandort und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeitvon herausragender Bedeutung. Mit dem Zentralen InnovationsprogrammMittelstand werden wir dieser Bedeutung gerecht. Ich werde mich auchweiterhin dafür einsetzen, dass das ZIM weiter ausgebaut wird."Eckhardt Rehberg: "Die Anhebung der Mittel für das ZIM auf dasVorjahresniveau ist ein positives Signal für den Mittelstand inDeutschland. Insbesondere für die wirtschaftliche Entwicklung derostdeutschen Länder leistet das ZIM einen wichtigen Beitrag, weil dieostdeutschen Länder mit einem Anteil von etwa 40 Prozentüberproportional an der Förderung partizipieren."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell