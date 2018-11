Rehberg/Mattfeldt: Koalition finanziert mit neuem Programm Modernisierung in Landschaftsgärten sowie Park- und Grünanlagen

Berlin (ots) - Modellvorhaben zur Anpassung an den Klimawandel inStadt und LandZur abschließenden Beratung des Haushalts des Bundesministeriumsfür Wirtschaft und Energie und des Sondervermögens Energie- undKlimafonds im Haushaltsausschuss am heutigen Donnerstag erklären derhaushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, EckhardtRehberg, und der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss,Andreas Mattfeldt:Eckhardt Rehberg/Andreas Mattfeldt: "Mit insgesamt 100 MillionenEuro werden in den kommenden vier Jahren Maßnahmen zur Klimaanpassungund Modernisierung in Landschaftsgärten sowie Park- und Grünanlagenfinanziert. Denn öffentliche Grünflächen sind wesentlich mehr als nurNaherholungsräume. Sie tragen effektiv zur CO2-Einsparung und damitzum Klimaschutz bei, zu dem sich die Bundesregierung verpflichtethat. Hier liefern wir nun konkrete praktische Ansätze. Ein wichtigesThema ist in diesem Zusammenhang auch das fortschreitende Bienen-bzw. Insektensterben Diesem können wir mit der Schaffung vonsogenannten Blühflächen durch die Aussaat von Wildpflanzen aufGrundstücken des Bundes bzw. der öffentlichen Hand effektiventgegenwirken. Die konkrete Ausgestaltung des Programms liegt nunbeim Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, welches hierdie Federführung übernehmen wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell