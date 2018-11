Rehberg/Lips: Kulturetat auf Rekordniveau

Berlin (ots) - Denkmalschutzförderung wird auf 40 Millionen erhöhtDie Haushaltspolitiker der Koalition haben in derBereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des DeutschenBundestages am heutigen Donnerstag erneut deutliche Erhöhungen imHaushalt des Bundeskanzleramtes für den Bereich Kultur und Medienbeschlossen. Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und die zuständigeBerichterstatterin im Haushaltsausschuss, Patricia Lips:Eckhard Rehberg: "20 Jahre Kulturförderung des Bundes durch dasStaatsministerium für Kultur und Medien sind eine Erfolgsgeschichte.So konnte der Haushaltsausschuss auch im Jubiläumsjahr den Etat indiesem Bereich um 113 Millionen auf nun rund 1,9 Milliarden Eurosteigern. Durch die zusätzlichen Mittel können erneut zahlreichekulturelle Projekte und Einrichtungen seitens des Bundes gefördertwerden und so einen echten Mehrwert für unser Land erzielen. Diesgilt nicht nur für Museen, Musik und Theater, Filmförderung sondernauch für die kulturelle Bildung oder die wichtige Erinnerungsarbeit.Ebenso von Bedeutung ist der Erhalt von einzigartiger Bausubstanz,die bis in die Regionen hinein unser kulturelles Erbe darstellt."Patricia Lips: "Die erfolgreichen Denkmalschutz-Sonderprogrammesetzen wir auf hohem Niveau fort. 40 Millionen stehen nun aufInitiative der Union für 2019 dafür zur Verfügung. Diese Programmehaben in weiten Teilen einen sehr dezentralen Charakter und erreichendamit die Menschen im ganzen Land. So hat der Haushaltsausschuss inseiner heutigen Sitzung bereits 30 Millionen noch aus 2018 für ganzkonkrete 180 Denkmalprojekte freigegeben. Wir freuen uns über diehervorragende Resonanz für diese Kulturförderung des Bundes undunterstützen sie durch einen deutlich höheren Ansatz im Etat."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell