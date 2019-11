Rehberg/Kruse: Rekordinvestitionen für die Lebensadern unseres Landes

Berlin (ots) - Verkehrsetat setzt klaren Schwerpunkt auf Umweltschutz undNachhaltigkeitIm Rahmen der Einzelplanberatung hat der Haushaltsausschuss des DeutschenBundestages wichtige Änderungen am Etat des Bundesministeriums für Verkehr unddigitale Infrastruktur beschlossen. Hierzu erklären der haushaltspolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg und der zuständigeBerichterstatter im Haushaltsausschuss, Rüdiger Kruse:Eckhardt Rehberg: "Verkehr ist der größte Investitionsetat im Haushalt. ZuRecht: Straßen, Schienen und Wasserwege sind die Lebensadern unseres Landes. Wirgeben allein für die Infrastruktur der Bahn in den nächsten 10 Jahren 86Milliarden Euro aus. Wir schaffen damit die Kehrtwende und stoppen den Verfallder Infrastruktur. Mit den Mitteln aus der Luftverkehrsabgabe senken wir dieMehrwertsteuer auf 7 Prozent und verbilligen damit für alle die Bahntickets.Zugleich investieren wir in die Markteinführung CO2-neutraler Kraftstoffe auchfür den Luftverkehr.Mit diesen Beschlüssen setzt CDU/CSU-Fraktion einen klaren Schwerpunkt aufUmweltschutz und Nachhaltigkeit durch innovative Zukunftstechnologien anstellevon Verboten. Genau das drückt unser Haushalt 2020 aus.Zudem stellt der Bund für die Verbesserung der Attraktivität von Bahnhöfen unddie Barrierefreiheit von Haltestationen zusätzlich rund 327 Millionen Euro inden nächsten Jahren zur Verfügung."Rüdiger Kruse: "Keine Klimawende ohne Verkehrswende. Und für den Verkehr derZukunft haben wir viel getan. Mehr Geld und mehr Planer für Schiene undWasserstraßen. Wir fördern Landstrom und alternative Antriebe und Kraftstoffe.Der Verkehrsetat für 2020 leistet einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigenEntwicklung in Deutschland.Zudem haben wir die finanzielle Förderung der deutschen Games-Branche auch fürdie kommenden Jahre gesichert. 2019 wurden dafür auf Initiative der Unionerstmals 50 Millionen Euro eingeplant. Die gleiche Summe soll nun jedes Jahr bismindestens 2023 zur Förderung der Games-Branche ausgegeben werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell