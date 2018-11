Rehberg/Kruse: Haushaltsausschuss zeigt Haltung für mehr Nachhaltigkeit beim Thema Mobilität

Berlin (ots) - Zusätzlich knapp 700 Millionen Euro ab 2019beschlossenDer Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner amgestrigen Donnerstag stattfindenden Bereinigungssitzung dieentscheidenden Weichenstellungen für den Bundeshaushalt 2019vorgenommen. Im Etat des Bundesministeriums für Verkehr und digitaleInfrastruktur haben die Parlamentarier ein ganzes Maßnahmenbündel fürmehr Nachhaltigkeit im Mobilitätssektor eingebracht. Dazu erklärender haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Eckhardt Rehberg und der zuständige Berichterstatter imHaushaltsausschuss, Rüdiger Kruse:Eckhardt Rehberg/Rüdiger Kruse: "Die Mobilität von Menschen undWaren ist Grundvoraussetzung für unseren Wohlstand. Diesen wollen wirsichern - ohne Kompromisse bei unserer Gesundheit zu machen. Wirfördern daher im Haushalt 2019 zahlreiche Projekte, um Mobilitätsmarter zu gestalten und die Emissionen der verschiedenenVerkehrsträger zu verringern."Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von Projekten, die aufInitiative des Haushaltsausschusses Einzug in den Etat gehaltenhaben:Neugründung des Deutschen Zentrums für Schienenverkehrsforschung 5Millionen EuroDas neuzugründende Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung(DZSF) wird einen Kompetenz-Hub bilden, um die Schiene inForschungsfragen fit für die Zukunft zu machen. Es wird eine neutraleRolle mit originärem Expertenwissen und thematischer Tiefenschärfeeinnehmen. Durch die Eingliederung in das Eisenbahnbundesamt inDresden binden wir die vorhandene Forschungsinfrastruktur an der TUDresden ein.Weniger Schadstoffe auf der "letzten Meile" 10,6 Millionen EuroDie Ineffizienz der sogenannten "letzten Meile" iminnerstädtischen Lieferverkehr ist ein fast schon altbekanntesProblem. Die Folgen sind nicht nur unzuverlässige Angaben zurLieferzeit von Paketen, sondern vor allem auch unnötigeTreibstoffverschwendung. Wir fördern nun im Bund die Erstellungstädtischer Logistikkonzepte, um dieses Problem anzugehen.Barrierefreiheit an Bahnhöfen 330 Millionen Euro bis 2026Unserer Überzeugung nach ist eine der wichtigsten Aufgaben vonPolitik, jedem Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.Wer durch eine körperliche Behinderung in dieser Freiheiteingeschränkt ist, hat Anspruch auf die Solidarität unsererGesellschaft. Vor diesem Hintergrund war es uns ein großes Anliegen,hier einen Beitrag zu leisten und die vollständige Kostenübernahmefür 118 (zukünftig) barrierefreie Bahnhöfe zu beschließen.Breitbandausbau entlang der Straße 26 Millionen EuroDer schnellstmögliche Ausbau des deutschen Breitbands isterklärtes Ziel der Koalition. Voraussetzung hierfür ist eine genaueKenntnis der sog. "Leerrohrinfrastruktur" als Träger für z.B.Glasfaserkabel. Daher haben wir 26 Millionen Euro im Bundeshaushaltzur Erfassung, Dokumentation und Bereitstellung vonLeerrohrinfrastruktur entlang des Straßennetzes platziert.Streichung der Befahrensabgaben für Binnenschiffe 45,5 MillionenEuroUnter allen Verkehrsträgern sind Wasserwege die mit Abstandumweltfreundlichste Variante, Waren von A nach B zu transportieren.So verursacht jeder Tonnenkilometer per Schiff nur einen Bruchteilder CO2-Emissionen, die beispielsweise der Transport per LKW aufgleicher Strecke ausstoßen würde. Vor diesem Hintergrund machen wirdie Verlagerung des Warenverkehrs auf Binnenschiffe finanziellattraktiver, in dem wir die Befahrensabgaben auf deutschenWasserstraßen (bis auf den Nord-Ostsee-Kanal) ersatzlos streichen.Urban Air Mobility 15 Millionen Euro bis 2022Immer mehr Menschen leben in Großstädten. Dies schlägt sich nichtzuletzt in erhöhtem Verkehrsaufkommen und Rekordstaus nieder.Stadtplaner suchen nach Wegen, um den Verkehrskollaps zu verhindern.Entsprechend des EU-Konzepts "Urban Air Mobility" stellen wir 15Millionen Euro bis 2022 zur Verfügung, um die Forschung, Entwicklungund Erprobung innovativer Techniken im Bereich Drohnen und"Flugtaxis" zu fördern.Modernisierung des Bahnfunks 15,9 Millionen Euro zusätzlich bis2021Telefonie und mobile Internetnutzung sind für Bahnreisende leidereine mühselige Angelegenheit. Grund hierfür ist oftmals, dass dieNetze der öffentlichen Telekommunikationsanbieter nicht dassicherheitssensitive Mobilfunknetz der Bahnunternehmen "GSM-R"(Global System for Mobile Communications - Railway) stören dürfen.Letzteres fußt derzeit noch auf einem veralteten Technikstandard, dernun mithilfe einer Bundesförderung überholt werden kann. Ziel ist es,die Funkmodule der Triebfahrzeuge störungsfest zu machen, sodass dieöffentlichen Mobilfunknetze nicht länger auf Sicherheitsabstand zumSchienennetz - und zu ihren Kunden - gehen müssen.Stärkung der 5x5G-Strategie 82,5 Millionen Euro zusätzlich bis2022Im Haushalt 2018 haben wir erstmals die 5x5G-Strategie derBundesregierung im Haushalt verankern können. Hierbei werden fünfRegionen prioritär mit diesem Mobilfunkstandard ausgestattet, umForschung zu intensivieren, den Infrastrukturaufbau zu beschleunigenund Deutschland so langfristig zu einem Leitmarkt für 5G zuentwickeln. Zur Fortsetzung des Projekts haben wir nun 82,5 MillionenEuro zusätzlich bis 2022 eingebracht.Automatisiertes und vernetztes Fahren 66,5 Millionen EuroAutomatisiertes und vernetztes Fahren hat erhebliches Potenzial,zur Erhöhung von Sicherheit, Fahrkomfort und Kraftstoffeffizienz inDeutschland beizutragen. Mit den zusätzlichen Mitteln soll eine neueFörderrichtlinie mit dem Fokus auf Weiterentwicklung des gesamtenVerkehrs-/Mobilitätssystems, insbesondere auch unter Anwendung vonKI, umgesetzt werden.Weitere Förderung digitaler Testfelder in Häfen 7,9 Millionen Eurozusätzlich bis 2020Mit den digitalen Testfeldern verfolgen wir unsere Strategie zurSteigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen konsequentweiter. Auf den Testfeldern können die Innovationen der Logistik 4.0,des Güterumschlags und -transports unter Realbedingungen erprobt,bewertet und weiterentwickelt werden. Hierfür stellen wir aktuellnochmal 7,9 Millionen Euro in den Bundeshaushalt ein.Neuauflage des Förderprogramms "Innovative Hafentechnologien" 27Millionen Euro zusätzlichMit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 27 Millionen Euro sichert derHaushaltsausschuss erstens das bestehende Programm "IHATEC I"finanziell ab und beschließt zweitens seine Fortsetzung in Form desProgramms "IHATEC II" ab 2021. Damit helfen wir den Häfen, das starkanwachsende Umschlagaufkommen zu bewältigen und Logistikketten zuverbessern. Dabei sollen bestehende Arbeitsplätze erhalten und neuegeschaffen werden. Die Projekte können eine große Bandbreite haben -vom Einsatz automatisierter Systeme für den Güterumschlag über dieIT-optimierte Prozesssteuerung in der Lagerhaltung bis hin zuMaßnahmen zur Bekämpfung von Cyber-Angriffen.Perspektive des Deutschen Maritimen Zentrums gesichert 3 MillionenEuro in 2020Schon als der Haushaltsausschuss das Deutsche Maritime Zentrum(DMZ) im Jahr 2016 initiierte, wurde das Projekt von Hamburgsmaritimer Wirtschaft als großer Erfolg gefeiert. In der Zwischenzeithat sich der Mut zu dieser Investition als richtige Entscheidungbewährt: Das DMZ übernimmt bereits eine Reihe vonbranchenübergreifenden Aufgaben rund um Forschung, Entwicklung undInnovationsförderung. Um die Planungs- und damit Arbeitsfähigkeitdieser wichtigen Institution sicherzustellen, haben wir dieFinanzierung der kommenden Jahre schon heute fest im Bundeshaushaltverankert.Neue Modellprojekte für den Radverkehr 22 Millionen Eurozusätzlich bis 2020Insbesondere im urbanen Raum fehlt es an Modellprojekten, umdringend benötigte Erweiterungsmöglichkeiten im Radverkehrsnetz zuerproben. Hierfür stellen wir 22 Millionen Euro zusätzlich bereit.Nachhaltige Antriebe im Schienenverkehr 52,7 Millionen Eurozusätzlich bis 2023Mit zusätzlichen 52,7 Millionen Euro schaffen wir die Möglichkeit,das Potenzial alternativer Antriebstechnologien - z.B. Wasserstoff,Batterie oder Hybrid - im Schienenverkehr durch Neuinvestition inZüge auszuschöpfen. Damit setzen wir eine Vereinbarung desKoalitionsvertrages um und steigern die Nachhaltigkeit imBahnverkehr.Umweltfreundlicher Bordstrom 1 Millionen Euro zusätzlichAuch fördern wir im Haushalt 2019 die Investitionen inumweltfreundlichen Bordstrom bzw. in mobile Landstromanlagen. Zuviele der in deutschen Häfen liegenden Schiffe decken ihrenStrombedarf derzeit noch mithilfe kostengünstiger - undemissionsstarker - Dieselgeneratoren. Mithilfe dieses Programmskönnen unsere Häfen umweltfreundlicheren Strom zuwettbewerbsfähigeren Preisen anbieten - zum Beispiel in Formmoderner, mobiler LNG-Generatoren mit etwa 70 Prozent wenigerFeinstaubemission.Studie "Anreize für Neubauten kleinerer Schiffe" 100.000 EuroWir haben uns in den vergangenen Jahren bereits vielfach fürInnovationsförderung im Schiffbau engagiert. Daraus ergibt sich eingroßes Potenzial für Effizienzsteigerungen und Emissionsreduktionen -wenn diese Innovationen denn auch tatsächlich Anwendung finden.Insbesondere im Bereich der Binnenschifffahrt haben wir es allerdingsmit einer veralteten Flotte zu tun. Im Haushalt 2019 haben wir daherdie Finanzierung einer Studie zum Thema "Anreize für Neubautenkleinerer Binnenschiffe (bis max. 100m Länge)"aufgenommen, um eineErneuerung der deutschen Binnenschifffahrtsflotte auf den Weg zubringen.